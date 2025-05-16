Украинская делегация обсуждала с российской вопросы прекращение огня и обмена пленными, в том числе обмен по формуле «1000 на 1000», сказал по итогам встречи глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров. Также на повестке дня была возможная встреча президентов.

Ключевые факты

По словам Умерова, согласно директиве президента были озвучены вопросы прекращения огня и обмена пленными. «Мы в этих рамках только общались», – сказал он.

В ближайшее время может произойти обмен 1000 на 1000 человек, сообщил Умеров. По его словам, дата обмена уже известна, но он отказался ее озвучить.

Стороны также обсудили сроки прекращения огня. «Сейчас наши коллеги обмениваются документами и сообщим уже со временем», – отметил министр обороны.

Предстоящая возможная встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина тоже была в повестке дня, стороны работают над этим вопросом. «Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран», – рассказал глава украинской делегации.

Отвечая на вопрос, что будет дальше в переговорах, Умеров заявил, что «сейчас нужно обменять людей и скоро проинформируем о следующем шаге».

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Контекст

В дворце Долмабахче в Стамбуле 16 мая состоялась встреча украинской и российской делегаций. Это первые с 2022 года переговоры между Украиной и Россией. Встреча в Стамбуле длилась чуть больше часа и не привела к значительному прогрессу, пишет Axios со ссылкой на украинский дипломатический источник. Требования России в Стамбуле «нереалистичны и выходят за рамки всего, что обсуждалось ранее», сообщил Sky News источник в украинских дипломатических кругах. В частности, российская сторона вроде бы требовала, чтобы Украина вывела свои войска из нескольких районов в обмен на прекращение огня. Подробнее о ходе переговоров читайте здесь.