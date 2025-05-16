Украинская делегация обсуждала с российской вопросы прекращение огня и обмена пленными, в том числе обмен по формуле «1000 на 1000», сказал по итогам встречи глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров. Также на повестке дня была возможная встреча президентов.
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Ключевые факты
- По словам Умерова, согласно директиве президента были озвучены вопросы прекращения огня и обмена пленными. «Мы в этих рамках только общались», – сказал он.
- В ближайшее время может произойти обмен 1000 на 1000 человек, сообщил Умеров. По его словам, дата обмена уже известна, но он отказался ее озвучить.
- Стороны также обсудили сроки прекращения огня. «Сейчас наши коллеги обмениваются документами и сообщим уже со временем», – отметил министр обороны.
- Предстоящая возможная встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина тоже была в повестке дня, стороны работают над этим вопросом. «Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран», – рассказал глава украинской делегации.
- Отвечая на вопрос, что будет дальше в переговорах, Умеров заявил, что «сейчас нужно обменять людей и скоро проинформируем о следующем шаге».
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Контекст
В дворце Долмабахче в Стамбуле 16 мая состоялась встреча украинской и российской делегаций. Это первые с 2022 года переговоры между Украиной и Россией. Встреча в Стамбуле длилась чуть больше часа и не привела к значительному прогрессу, пишет Axios со ссылкой на украинский дипломатический источник. Требования России в Стамбуле «нереалистичны и выходят за рамки всего, что обсуждалось ранее», сообщил Sky News источник в украинских дипломатических кругах. В частности, российская сторона вроде бы требовала, чтобы Украина вывела свои войска из нескольких районов в обмен на прекращение огня. Подробнее о ходе переговоров читайте здесь.
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