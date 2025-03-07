«В центре – путь к миру». МИД озвучил повестку дня переговоров со США в Саудовской Аравии

Делегации Украины и США на встрече в Саудовской Аравии обсудят несколько вопросов, в центре разговора будет путь к миру, сообщил представитель МИД Георгий Тихий на брифинге, пишет РБК-Украина . Участие россиян в переговорах не предполагается, в то же время это возможность подписать соглашение о недрах.

Ключевые факты

Тихий напомнил, что на следующей неделе планируется визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, после которого сопровождающая президента команда останется для общения с американской делегацией.

Спикер МИД подчеркнул, что Украина не получала информации об участии россиян в переговорах.

«Мы такой информации не получали и исходим из того, что в Саудовской Аравии должны состояться двусторонние украинско-американские консультации, встреча, диалог. Нет никакой информации о том, что там планируют быть какие-то россияне», – сказал Тихий.

На повестке встречи будут украинско-американские двусторонние отношения, стратегическое партнерство и его дальнейшее развитие, в центре разговора – путь к миру.

«Я думаю, что именно там стороны будут иметь возможность обсудить… напрямую лицом к лицу все вопросы повестки дня Украины и США и, будем надеяться, взаимовыгодные решения и взаимовыгодные шаги. Мы положительно настроены в целом к ​​этой встрече», – сказал спикер.

Тихий напомнил о предложении Зеленского по поводу тишины в воздухе и на море и выразил надежду, что можно будет «достичь быстрых шагов на пути к миру».

Спикер МИД подчеркнул, что Украина была готова подписать это соглашение о недрах со США и остается готовой. Он не раскрыл детали переговоров, чтобы «не влиять на происходящие сейчас чувствительные переговоры».

«Я думаю, что, бесспорно, эта встреча, которая состоится в Саудовской Аравии, является одной из возможностей (чтобы подписать соглашение со США о минералах). Это верно. Но давайте не будем забегать наперед и посмотрим, как дальше будут развиваться события», – сказал он.

Контекст

Встреча украинской и американской делегаций состоится на следующей неделе, сообщил президент Владимир Зеленский. По данным СМИ, в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф. Украинскую делегацию возглавит глава Офиса президента Андрей Ермак.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что встреча состоится на следующей неделе, и уточнил, что ее участники сконцентрируются на достижении первоначального прекращения огня и создании основ для мирного соглашения между Россией и Украиной.

МИД Саудовской Аравии подтвердил 7 марта, что встреча представителей США и Украины состоится на следующей неделе в городе Джидда.