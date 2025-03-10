Україна у Саудівській Аравії пропонуватиме обмін полоненими, режим тиші у небі та на морі – "Суспільне"

На перемовинах із США у Саудівській Аравії 11 березня українська делегація пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі, заборону на далекобійні удари та наполягатиме на звільненні полонених. Про це пише « Суспільне » з посиланням на джерело, знайоме із позицією делегації.

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«Це реально втілити швидко і проконтролювати», – сказав співрозмовник.

Україна також готова підписати угоду про рідкісноземельні копалини під час зустрічі.

Президент Володимир Зеленський вже прибув до Саудівської Аравії, де мають відбутися українсько-американські переговори щодо завершення війни Росії проти України.

Зеленський у Джидді має зустрітись зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом.

Раніше повідомлялося, що Зеленський не збирається брати участь у переговорах. Українську делегацію очолить голова офісу президента Андрій Єрмак.

Контекст

11 березня в Джидді пройдуть переговори між офіційними представниками адміністрації США та українською делегацією. Сторони будуть обговорювати майбутнє війни, рівень підтримки США та економічні домовленості, зокрема угоду щодо корисних копалин, яка могла б забезпечити Україні фінансову підтримку. Натомість ця угода може стати інструментом політичного тиску.

Українське МЗС повідомило, що на порядку денному зустрічі будуть українсько-американські двосторонні відносини, стратегічне партнерство та його подальший розвиток, у центрі розмови – шлях до миру. . Участь росіян у переговорах не передбачається, водночас це є нагодою підписати угоду про надра, сказав речник відомства Георгій Тихий.

США в останні тижні заявляють про прагнення «швидкого завершення війни» та почали налагоджувати прямі контакти з Москвою. Президент США Дональд Трамп не приховує свого бажання якнайшвидше закінчити війну. Він прямо заявив, що очікує від України готовності до поступок, і наголосив, що мир має бути «реалістичним».

7 березня Зеленський сказав, що першими кроками для встановлення миру має бути заборона на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб, а також тиша на морі.