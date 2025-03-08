Зеленський озвучив склад делегації для переговорів зі США у Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію 10 березня, але з американськими переговірниками зустрінуться глава Офісу президента Андрій Єрмак та ще три посадовці. Про це президент написав у соцмережі Х .

Ключові факти

Наступний тиждень Зеленський почне з візиту в Саудівську Аравію, і після зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі 11 березня з американською командою.

Українська команда буде складатися з очільника ОП Андрія Єрмака, очільника МЗС Андрія Сибіги, міністра оборони Рустема Умєрова та заступника Єрмака Павла Паліси.

«З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно», – написав Зеленський.

Контекст

Зустріч української та американської делегацій відбудеться наступного тижня, повідомив президент Володимир Зеленський. За даними ЗМІ, у переговорах братимуть участь держсекретар Марко Рубіо, радник президента США з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланець Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що зустріч відбудеться наступного тижня, і уточнив, що її учасники сконцентруються на досягненні первинного припинення вогню і створенні основ для мирної угоди між Росією та Україною.

МЗС Саудівської Аравії підтвердило 7 березня, що зустріч представників США та України відбудеться наступного тижня в місті Джидда.

Українське МЗС повідомило, що на порядку денному зустрічі будуть українсько-американські двосторонні відносини, стратегічне партнерство та його подальший розвиток, у центрі розмови – шлях до миру. . Участь росіян у переговорах не передбачається, водночас це є нагодою підписати угоду про надра, сказав речник відомства Георгій Тихий.

Трамп продовжує чинити тиск на Україну, вимагаючи укладання мирної угоди, оскільки зʼявилися сигнали про те, що Кремль нібито готовий піти на тимчасове перемирʼя за певних умов. Трамп уже відмовився від багаторічної підтримки Києва з боку США і натомість стає на бік Москви. «У нас все дуже добре з Росією, – заявив Трамп журналістам в Овальному кабінеті 7 березня. – Чесно кажучи, мені все важче мати справу з Україною».