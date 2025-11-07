Украина и США ведут «положительные» переговоры по приобретению ракет большой дальности Tomahawk и прочего дальнобойного вооружения, сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью Bloomberg.
Подробности
- «Переговоры продолжаются, но у нас много делегаций, которые работают над расширением финансовых возможностей для приобретения дополнительных военных мощностей из США», – сказала Стефанишина.
- Она уточнила, что речь идет не только о Tomahawk, но и других типах ракет средней и малой дальности.
- «Это не только Tomahawks, но и различные типы других ракет – и я могу лишь сказать, что переговоры проходят достаточно положительно», – отметила дипломат.
Контекст
Украина добивается разрешения на закупку Tomahawk и других ракет, позволяющих поражать цели в глубине российской территории.
Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре американский лидер отмечал, что не хотел бы передавать Tomahawk, поскольку эти ракеты, по его словам, необходимы для обороны США.
Ранее CNN сообщал, что Пентагон еще в начале октября согласовал возможность передачи Tomahawk Украине, признав, что их запас достаточен. Для реализации решения требовалось только политическое одобрение президента.
Трамп 2 ноября заявил, что пока не планирует предоставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk.
