Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не планує надавати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk. Про це він сказав 2 листопада на борту літака Air Force One, відповідаючи на запитання журналістів.

Деталі

«Ні. Не те щоб я не міг змінити рішення, але наразі – ні», – сказав американський президент.

Трампа запитали, що могло б стати «останньою краплею», яка покаже, що російський президент владімір путін не хоче завершувати війну проти України. У відповідь він натякнув, що сторони повинні ще воювати, аби «конфлікт вигорів».

«Немає ніякої останньої краплі. Іноді потрібно дозволити конфлікту вигоріти. Вони воюють, і воюють між собою», – заявив глава Білого дому.

Трамп додав, що війна є складною для обох сторін і що Росія зазнала значних втрат. «Він (Путін) втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це дуже багато. І для України це важко. Для обох сторін. Іноді потрібно просто дозволити, щоб усе дійшло до кінця», – сказав Трамп.

Президент США нагадав, що за свою політичну кар’єру, за його словами, «вже врегулював вісім війн» і вважав, що ситуацію в Україні можна буде вирішити простіше, ніж деякі попередні конфлікти.

Контекст

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у жовтні американський лідер зазначав, що не хотів би передавати Tomahawk, оскільки ці ракети, за його словами, необхідні для оборони США.

Раніше CNN повідомляв, що Пентагон ще на початку жовтня погодив можливість передачі Tomahawk Україні, визнавши, що їхній запас достатній. Для реалізації рішення потрібно було лише політичне схвалення президента.