Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk, оцінивши, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Про це 31 жовтня пише CNN із посиланням на трьох американських та європейських посадовців, обізнаних з цим питанням. Ракети Tomahawk мають дальність близько 1600 км, що дозволяє вражати цілі углиб Росії, зокрема нафтові та енергетичні обʼєкти.

Деталі

Тепер остаточне політичне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом. Джерела CNN зазначили, що адміністрація вже підготувала плани для швидкої передачі ракет Україні, якщо Трамп дасть відповідний наказ.

Хоча Пентагон не турбується про запаси, американські оборонні посадовці все ще вирішують питання навчання та розгортання ракет Україною. Існує кілька операційних проблем для ефективного використання, зазначили джерела.

Зокрема, Tomahawk зазвичай запускають з надводних кораблів чи підводних човнів, але Військово-морські сили України сильно виснажені, тож ракети, ймовірно, доведеться запускати з суші. Корпус морської піхоти та Армія США розробили наземні пускові установки, які можна надати Україні.

Європейські чиновники вважають, що навіть без американських пускових установок Україна знайде обхідний шлях: один посадовець нагадав, як українські інженери адаптували британські Storm Shadow до радянських винищувачів.

Контекст

Тема постачання далекобійних крилатих ракет Tomahawk Україні неодноразово порушувалася під час жовтневих контактів між президентами України та США. 17 жовтня в Білому домі відбулася зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. За даними Axios з посиланням на джерела, американський лідер відкинув прохання про передачу цих ракет, аргументуючи це необхідністю збереження дипломатичного простору, і поводився досить жорстко.

В інтервʼю NBC News Зеленський зазначив: «Добре, що президент Трамп не сказав «ні», але сьогодні не сказав і «так».

Пізніше The Wall Street Journal повідомляв, що під час тієї ж зустрічі Трамп заявив: Україна не повинна розраховувати на швидке отримання Tomahawk.