Україна та США ведуть «позитивні» переговори щодо придбання ракет великої дальності Tomahawk та іншого далекобійного озброєння, повідомила посол України у США Ольга Стефанішина в інтервʼю Bloomberg .

Деталі

«Переговори тривають, але ми маємо багато делегацій, які працюють над розширенням фінансових можливостей для придбання додаткових військових спроможностей зі США», – сказала Стефанішина.

Вона уточнила, що мова йде не лише про Tomahawk, а й про інші типи ракет середньої та малої дальності.

«Це не тільки Tomahawks, а й різні типи інших ракет – і я можу лише сказати, що переговори проходять досить позитивно», – зазначила дипломатка.

Контекст

Україна нині домагається дозволу на закупівлю Tomahawk та інших ракет, що дають змогу уражати цілі в глибині російської території.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у жовтні американський лідер зазначав, що не хотів би передавати Tomahawk, оскільки ці ракети, за його словами, необхідні для оборони США.

Раніше CNN повідомляв, що Пентагон ще на початку жовтня погодив можливість передачі Tomahawk Україні, визнавши, що їхній запас достатній. Для реалізації рішення потрібно було лише політичне схвалення президента.

Трамп 2 листопада заявив, що наразі не планує надавати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk.