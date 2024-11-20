Украина впервые запустила британские ракеты Storm Shadow по России – Bloomberg

Storm Shadow были использованы на следующий день после того, как Украина, вероятно, впервые применила американские ATACMS.

Украина впервые ударила крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства по целям в России, пишет Bloomberg со ссылкой на западного чиновника 20 ноября. По словам источника агентства, одобрение их использования связано с развертыванием в России северокорейских войск, что в Великобритании признали эскалацией конфликта.

Ключевые факты

По словам источника, вопрос применения Storm Shadow доминировал на саммите лидеров G20 в Бразилии на этой неделе после того, как президент США Джо Байден дал добро Украине на запуск ракет ATACMS большой дальности по российским целям.

Однако британский премьер Кир Стармер публично не поддержал данный шаг и это вызвало вопрос, позволит ли правительство использовать британские Storm Shadow.

Обломки Storm Shadow якобы были обнаружены в Курской области России, а две ракеты были перехвачены над Ейском, сообщают российские Telegram-каналы.

В офисе премьер-министра Великобритании заявили, что не комментируют сообщения о возможном применении Storm Shadow против целей на российской территории, пишет The Guardian.

Ранее издание The Times со ссылкой на источники писало, что США сняли ограничения на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь России.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский давно призывал западные правительства усилить военную поддержку, в том числе разрешить использование ракет большой дальности для поражения целей в России.

Президент США Джо Байден разрешил Украине удары американским дальнобойным оружием – ракетами ATACMS – по территории РФ. Это существенное изменение политики США в войне между Украиной и Россией, писали 17 ноября Reuters и New York Times со ссылкой на источники. Решение США было принято в ответ на привлечение Россией солдат из КНДР для боев в Курской области.

Как отмечает NYT, украинцы могли бы использовать ракеты ATACMS для ударов по скоплениям российских и северокорейских войск, военной технике, логистическим узлам, складам боеприпасов и линиям снабжения в глубине России.

19 ноября силы обороны Украины впервые нанесли удар американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ, сообщил собеседник Forbes Ukraine в силах обороны. Целью стал арсенал в Брянской области РФ.