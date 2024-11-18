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«Ударів не завдають словами». Чотири причини, чому Зеленський не радів дозволу США використовувати ATACMS по цілях у РФ

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

5 хв читання

ATACMS удари по Росії /Колаж Анна Наконечна

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський Фото Колаж Анна Наконечна

США надали Україні дозвіл бити по цілях всередині Росії американською зброєю, але з суттєвими обмеженнями. Який ефект це може мати та як сприймають рішення на Банковій?

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Президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати балістичні ракети ATACMS для ударів по території Росії. Такі заголовки зʼявилися у західних медіа ввечері 17 листопада.

Україна добивалася цього рішення з початку року. Далекобійні удари вглиб РФ — один з ключових пунктів Плану перемоги Зеленського. Але президент України не виглядав радісним у день появи публікацій. «Ударів не завдають словами», – сказав він.

Офіційного підтвердження рішення від США досі не було, як і деталей щодо нього. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель 18 листопада не вдаючись в подробиці підтвердив, що США таки дозволили Україні застосовувати ракети ATACMS дальністю до 300 км по території Росії.

Мова поки що іде тільки про Курську область, уточнив український високопосадовець, який погодився говорити на умовах анонімності через чутливість питання.

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