Україна вперше запустила британські ракети Storm Shadow по Росії – Bloomberg

Storm Shadow були використані наступного дня після того, як Україна, ймовірно, вперше застосувала американські ATACMS.

Україна вперше вдарила крилатими ракетами Storm Shadow британського виробництва по цілях у Росії, пише Bloomberg із посиланням на західного чиновника 20 листопада. За словами джерела агентства, схвалення їх використання повʼязане з розгортанням у Росії північнокорейських військ, що у Великій Британії визнали ескалацією конфлікту.

Ключові факти

За словами джерела, питання застосування Storm Shadow домінувало на саміті лідерів G20 у Бразилії цього тижня після того, як президент США Джо Байден дав добро Україні на запуск ракет ATACMS великої дальності по російських цілях.

Проте британський премʼєр Кір Стармер публічно не підтримав цей крок і це викликало питання, чи дозволить уряд використовувати британські Storm Shadow.

Уламки Storm Shadow нібито були знайдені в Курській області Росії, а дві ракети були перехоплені над Єйськом, повідомляють російські Telegram-канали.

В офісі прем’єр-міністра Великої Британії заявили, що не коментують повідомлення про можливе застосування Storm Shadow проти цілей на російській території, пише The Guardian.

Раніше видання The Times із посиланням на джерела писало, що США зняли обмеження щодо ударів британськими ракетами Storm Shadow углиб Росії.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський давно закликав західні уряди посилити військову підтримку, у тому числі дозволити використання ракет великої дальності для ураження цілей у Росії.

Президент США Джо Байден дозволив Україні удари американською далекобійною зброєю – ракетами ATACMS – по території РФ. Це суттєва зміна політики США у війні між Україною та Росією, писали 17 листопада Reuters і New York Times із посиланням на джерела. Рішення США ухвалено у відповідь на залучення Росією солдатів із КНДР для боїв на Курщині.

Як зазначає NYT, українці могли б використовувати ракети ATACMS для ударів по скупченнях російських і північнокорейських військ, військовій техніці, логістичних вузлах, складах боєприпасів і лініях постачання в глибині Росії. Який ефект це може мати та як сприймають рішення на Банковій – читайте тут.

19 листопада сили оборони України вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами ATACMS по території РФ, повідомив співрозмовник Forbes Ukraine у силах оборони. Ціллю став арсенал у Брянській області РФ.