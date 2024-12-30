Україна за рік збільшила експорт у грошовому вимірі на 13,4%, у вазі – на 28,8%

Експорт з України у 2024 році в грошовому вимірі зріс щонайменше на 13,4%, у вазі – на 28,8%. На 26 грудня Україна експортувала 129,2 млн т товарів на понад $41 млрд. У той час, як за підсумками 2023 року експортовано 100,3 млн т на $36,1 млрд. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки 30 грудня.

Експорт – життєво важливий для економіки України. Він забезпечує валютні надходження та інвестиції, стимулює економічне зростання.