Україна за рік збільшила експорт у грошовому вимірі на 13,4%, у вазі – на 28,8%

Експорт з України у 2024 році в грошовому вимірі зріс щонайменше на 13,4%, у вазі – на 28,8%. На 26 грудня Україна експортувала 129,2 млн т товарів на понад $41 млрд. У той час, як за підсумками 2023 року експортовано 100,3 млн т на $36,1 млрд. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки 30 грудня.
Експорт – життєво важливий для економіки України. Він забезпечує валютні надходження та інвестиції, стимулює економічне зростання.
Деталі
- Ключовим для досягнення таких результатів стала нормалізація роботи морських портів України, наголосила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. У 2023 році Україна експортувала морем 54,8 млн т продукції, а цього року – 87,2 млн т.
- Транспортування товарів змінилося не лише кількісно, а й якісно, зазначило Мінекономіки. Попри істотне зменшення обсягу експорту товарів автомобільним транспортом у вазі вартість перевезених автомобілями вантажів цього року збільшилась до $14,5 млрд.
- У 2024-му ЄС залишався ключовим торговельним партнером України, розповів заступник міністра економіки – торговий представник Тарас Качка.
- На наземному кордоні з ЄС цього року Україна експортувала до ЄС товарів на $24,5 млрд. Це на понад $1 млрд більше, ніж у 2023 році. І це понад 59% нашого цьогорічного експорту в цілому. Крім того, майже 50% всього імпорту до України становлять товари з ЄС, наголосив Качка.
- Наступного року Україна зосередиться на пошуку рішення щодо доступу на ринок ЄС для чутливих аграрних товарів: кукурудзи, крупи, висівок, меду, цукру, яєць і мʼяса птиці.
- Поза ЄС ключовими торговельними партнерами України в експорті у 2024 році були: Китай ($2,3 млрд); Туреччина ($2,1 млрд); Єгипет ($1,6 млрд); Індія ($986 млн); Молдова ($935 млн).
- Лідером з експорту у 2024 році став продукт агропереробки – соняшникова олія. Її експортовано на понад $5 млрд. Також з продукції агропереробки експортовано: шрот соняшниковий – на понад $1 млрд; мʼясо птиці – на $945 млн; цукор – на $408 млн; олія соєва – на $311 млн.
- Відроджується металургійний експорт. У 2024 році Україна експортувала напівфабрикатів з заліза на $927,5 млн, гарячекатаного прокату на $802 млн, чавуну на $500 млн, труб на $577 млн.
- Значні обсяги експорту у 2024 році становила сировина: кукурудза – на $4,9 млрд; пшениця $3,68 млрд; залізна руда $2,75 млрд; соя $1,29 млрд.
- Першість серед експортованої продукції виробництва здобули виробники кабелів (експортовано на $1,26 млрд) та меблів ($460,6 млн).
Контекст
1 грудня Кабмін скасував режим ліцензування експорту зернових, бобових, олійних культур та олії. Таке рішення ухвалили, щоб запобігти подвійному контролю з боку держави, оскільки з 1 грудня запрацює автоматичний режим контролю, пояснив Тарас Качка. Ліцензії запровадили рік тому, щоб здолати тіньовий ринок і неповернення валютної виручки в країну.
У Мінекономіки уточнили, що ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі залишається без змін.
24 грудня уряд затвердив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, а також квоти на 2025 рік.
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