Минэкономики вместе с Международным банком реконструкции и развития заключили соглашение о предоставлении ссуды на $88 млн для реализации программы «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство». Эта инициатива направлена ​​на поддержку малых и средних предприятий, говорится в сообщении Минэкономики 16 сентября.

Подробности

Средства будут направлены на развитие бизнеса через такие инструменты, как доступная кредитная программа «5-7-9», гранты для перерабатывающих предприятий, компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и поддержка индустриальных парков, отметил министр экономики Алексей Соболев.

Финансирование программы структурировано по модели Program for Results (PforR), которая предусматривает распределение средств в зависимости от достижения заранее определенных результатов, согласованных со Всемирным банком.

Контекст

В ноябре 2024 года Украина и Всемирный банк подписали три соглашения, запустившие Программу RISE, обеспечив $593 млн для поддержки МСП. Средства направлены на возобновление деятельности, адаптацию к новым рыночным условиям, обеспечение ликвидности и оборотного капитала, а также продвижение экологических практик и доступ к экспортным рынкам.

За выполнение индикаторов программы в 2024 году в госбюджет поступило $250 млн. В 2025 году ожидается до $300 млн по результатам выполнения новых индикаторов.

Программа RISE поддерживает экономическое восстановление Украины и развитие МСП, планируя помочь не менее 20 000 предприятий к 2027 году.