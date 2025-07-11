Правительство Украины и Всемирный банк согласовали запуск пятилетней программы Prepare Ukraine в размере $200 млн. Ее цель – финансирование подготовки проектов восстановления. Соглашение было подписано в рамках URC2025 в Риме, сообщила пресс-служба Минэкономики.

Подробности

Программа финансируется из Целевого фонда поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF), руководство которым осуществляет Всемирный банк.

Речь идет о финансировании подготовки государственных и муниципальных проектов восстановления, чтобы те отвечали требованиям международных инвесторов и могли быстро переходить к реализации, объяснили в Минэкономики.

Начальный грант в $44,3 млн из Целевого фонда многих доноров по поддержке, восстановлению, реконструкции и реформированию Украины (URTF) будет направлен на формирование портфеля публичных инвестиций и усиление институциональной способности.

По результатам переговоров с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде стороны согласовали дорожный план запуска Prepare Ukraine. Первый транш будет доступен для использования, начиная с августа, и будет покрывать техническую поддержку государственных заказчиков, в том числе развитие самого Агентства.

В ближайшее время Всемирный банк и Минэкономики утвердят операционное руководство программы, откроют фонд подготовки проектов и начнут финансировать техническую поддержку государственных заказчиков, говорится в сообщении.

Контекст

10–11 июля в Риме проходит четвертая конференция по восстановлению (Ukraine Recovery Conference). Программа URC2025 сконцентрирована на четырех темах: бизнес, региональное развитие, реформы и капитал.

Среди приоритетов украинской делегации – новые кредитные и грантовые программы для бизнеса, презентация оборонной отрасли, привлечение средств на жилье для внутренне перемещенных лиц и восстановление четырех областей.

Ранее ЕБРР анонсировал, что планирует на URC2025 подписать новые соглашения с Украиной. Речь идет о договоренностях по финансированию проектов распределенной генерации и возобновляемой э/э, покрытию кредитных рисков банков, инвестициям в местную инфраструктуру.