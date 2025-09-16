Мінекономіки разом із Міжнародним банком реконструкції та розвитку уклали угоду про надання позики на $88 млн для реалізації програми «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво». Ця ініціатива спрямована на підтримку малих і середніх підприємств, йдеться у повідомленні Мінекономіки від 16 вересня.

Деталі

Кошти будуть спрямовані на розвиток бізнесу через такі інструменти, як доступна кредитна програма «5-7-9», гранти для переробних підприємств, компенсація вартості сільськогосподарської техніки та підтримка індустріальних парків, зазначив міністр економіки Олексій Соболев.

Фінансування програми структуровано за моделлю Program for Results (PforR), що передбачає розподіл коштів залежно від досягнення заздалегідь визначених результатів, узгоджених зі Світовим банком.

Контекст

У листопаді 2024 року Україна та Світовий банк підписали три угоди, що запустили Програму RISE, забезпечивши $593 млн для підтримки МСП. Кошти спрямовані на відновлення діяльності, адаптацію до нових ринкових умов, забезпечення ліквідності та обігового капіталу, а також на просування екологічних практик і доступ до експортних ринків.

За виконання індикаторів Програми у 2024 році до держбюджету надійшло $250 млн. У 2025 році очікується до $300 млн за результатами виконання нових індикаторів.

Програма RISE підтримує економічне відновлення України та розвиток МСП, плануючи допомогти щонайменше 20 000 підприємств до 2027 року.