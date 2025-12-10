Украина уже привлекла почти €1,3 млрд международной помощи для дополнительных экстренных закупок газа на зимний период. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго после встречи заместителя министра Николая Колесника с советницей-посланницей посольства Норвегии в Украине Кристин Энстад.
- Норвегия предоставила €127 млн из общей суммы и дополнительно внесла более €77 млн в Фонд поддержки энергетики Украины.
- «За эти средства реализуется ряд проектов по распределенной генерации на местах, а также закуплено необходимое газоперекачивающее оборудование», – отмечено в сообщении.
Контекст
В начале октября Россия значительно активизировала ракетные и беспилотные удары по газодобывающим объектам Украины, которые обеспечивают 80–90% внутреннего потребления газа. Об этом сообщила НАК «Нафтогаз Украины» в комментарии относительно самого масштабного удара по газодобыче, который произошел в ночь на 3 октября.
По информации Bloomberg со ссылкой на собственные источники, около 60% газодобывающих мощностей страны было выведено из эксплуатации. В случае сохранения таких темпов атак, до конца марта 2026 года Украине может понадобиться дополнительный импорт 4,4 млрд кубометров газа на сумму около €2 млрд.
В конце ноября Корецкий сообщил, что компания уже обеспечила 70% необходимого финансирования для закупки импортного газа на отопительный сезон, в основном благодаря поддержке европейских финансовых учреждений. Работа над привлечением остальных 30% средств продолжается, в частности с участием американских государственных кредиторов и корпораций, таких как DFC (Корпорация международного финансирования развития США) и EXIM (Экспортно-импортный банк США).
