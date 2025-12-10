Україна вже залучила майже €1,3 млрд міжнародної допомоги для додаткових екстрених закупівель газу на зимовий період. Про це повідомила пресслужба Міненерго після зустрічі заступника міністра Миколи Колісника з радницею-посланницею посольства Норвегії в Україні Крістін Енстад.

Деталі

Норвегія надала €127 млн із загальної суми та додатково внесла понад €77 млн до Фонду підтримки енергетики України.

«За ці кошти реалізуються низка проєктів з розподіленої генерації на місцях, а також закуплено необхідне газоперекачувальне обладнання», – зазначили у повідомленні.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

На початку жовтня Росія значно активізувала ракетні та дронові удари по газовидобувних об’єктах України, які забезпечують 80–90% внутрішнього споживання газу. Про це повідомила НАК «Нафтогаз України» у коментарі щодо наймасштабнішого удару по газовидобутку, що стався в ніч на 3 жовтня.

За інформацією Bloomberg із посиланням на власні джерела, близько 60% газовидобувних потужностей країни було виведено з експлуатації. У разі збереження таких темпів атак, до кінця березня 2026 року Україні може знадобитися додатковий імпорт 4,4 млрд кубометрів газу на суму приблизно €2 млрд.

Наприкінці листопада Корецький повідомив, що компанія вже забезпечила 70% необхідного фінансування для закупівлі імпортного газу на опалювальний сезон, здебільшого завдяки підтримці європейських фінансових установ. Робота над залученням решти 30% коштів триває, зокрема за участю американських державних кредиторів та корпорацій, таких як DFC (Корпорація міжнародного фінансування розвитку США) та EXIM (Експортно-імпортний банк США).