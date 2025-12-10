Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Україна залучила €1,3 млрд міжнародної допомоги на імпорт газу – Міненерго

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Україна вже залучила майже €1,3 млрд міжнародної допомоги для додаткових екстрених закупівель газу на зимовий період. Про це повідомила пресслужба Міненерго після зустрічі заступника міністра Миколи Колісника з радницею-посланницею посольства Норвегії в Україні Крістін Енстад.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі 

  • Норвегія надала €127 млн із загальної суми та додатково внесла понад €77 млн до Фонду підтримки енергетики України.
  • «За ці кошти реалізуються низка проєктів з розподіленої генерації на місцях, а також закуплено необхідне газоперекачувальне обладнання», – зазначили у повідомленні.

Контекст 

На початку жовтня Росія значно активізувала ракетні та дронові удари по газовидобувних об’єктах України, які забезпечують 80–90% внутрішнього споживання газу. Про це повідомила НАК «Нафтогаз України» у коментарі щодо наймасштабнішого удару по газовидобутку, що стався в ніч на 3 жовтня.

За інформацією Bloomberg із посиланням на власні джерела, близько 60% газовидобувних потужностей країни було виведено з експлуатації. У разі збереження таких темпів атак, до кінця березня 2026 року Україні може знадобитися додатковий імпорт 4,4 млрд кубометрів газу на суму приблизно €2 млрд.

Наприкінці листопада Корецький повідомив, що компанія вже забезпечила 70% необхідного фінансування для закупівлі імпортного газу на опалювальний сезон, здебільшого завдяки підтримці європейських фінансових установ. Робота над залученням решти 30% коштів триває, зокрема за участю американських державних кредиторів та корпорацій, таких як DFC (Корпорація міжнародного фінансування розвитку США) та EXIM (Експортно-імпортний банк США).

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні