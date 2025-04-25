Украина предложила изменения в «мирный план» США, настаивая, чтобы соглашение не базировалось на «капитуляции» – The Telegraph

Украинская делегация во время переговоров в Лондоне 23 апреля передала США свои предложения по завершению российско-украинской войны. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на проект документа. Отмечается, что Киев выдвинул пять ключевых требований.
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- Главное из них – аннексированный Крым не может быть официально признан территорией России. По данным газеты, «Украина стремится фактически лишить Россию какого-либо официального международного признания ее суверенитета над Крымом или другими оккупированными территориями».
- Первый и второй пункты акцентируют внимание на том, чтобы любое мирное соглашение базировалось на международном праве, а не на капитуляции, с отдельной оговоркой о возможном вторжении Китая на Тайвань, пишет The Telegraph.
- В документе, переданном США, Украина также отметила важность четких гарантий безопасности как «цены за любое мирное соглашение, по которому Украина, даже временно, уступит территории России».
- Третий пункт, по данным издания, отмечает необходимость возвращения Украины в «центр мирного процесса».
- В четвертом пункте США и НАТО предупреждают, что Россия, сохраняя контроль над Крымом, сможет угрожать не только Украине, но и другим черноморским странам – Турции, Румынии и Болгарии.
- Пятый пункт отмечает, что мирное соглашение не должно позволить России ограничивать численность Вооруженных сил Украины или ее оборонную промышленность.
- Западные союзники Украины поддерживают эти предложения, пишет The Telegraph. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью отметил, что переговоры находятся на «интенсивной стадии».
Контекст
Попытка вовлечь европейских партнеров в переговорный процесс под эгидой США провалилась в среду: госсекретарь Марко Рубио отменил запланированную встречу в Лондоне с украинскими и европейскими чиновниками, тогда как спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф уже в четвертый раз отправился в Москву.
Администрация Трампа предложила Киеву ультимативный проект мирного соглашения, отвечающий интересам России. Документ предусматривает, в частности, фактическое признание американской стороной суверенитета РФ над Крымом – 11 лет спустя после незаконной аннексии. Такая позиция противоречит международному праву.
Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг это предложение, заявив, что не согласится на признание оккупации каких-либо украинских территорий, захваченных с 2014 года. В ответ Дональд Трамп подверг критике украинского лидера, назвав его позицию «чрезвычайно вредной» для мирного процесса.
Трамп также заявил, что Россия, по его мнению, готова к прекращению войны, однако переговоры с Зеленским оказались сложнее, чем ожидалось. Он добавил, что США оказывают мощное давление на Москву: «Вы не представляете, какое давление мы оказываем на Россию. Они это знают – и те, кто рядом с ними, тоже», – подчеркнул президент.
В то же время Трамп признал, что для достижения соглашения Киев также должен проявить готовность к компромиссу, хотя возвращение Крыма будет «чрезвычайно сложной задачей».
24 апреля на брифинге в Белом доме Марко Рубио заявил, что Вашингтон очертил обеим сторонам «финишную прямую» до завершения войны. «Мы указали им путь. Война может закончиться, если обе стороны скажут «да», – отметил госсекретарь, добавив, что США будут делать все возможное, чтобы способствовать этой цели.
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