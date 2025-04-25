Украина предложила изменения в «мирный план» США, настаивая, чтобы соглашение не базировалось на «капитуляции» – The Telegraph

Украинская делегация во время переговоров в Лондоне 23 апреля передала США свои предложения по завершению российско-украинской войны. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на проект документа. Отмечается, что Киев выдвинул пять ключевых требований.

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Главное из них – аннексированный Крым не может быть официально признан территорией России. По данным газеты, «Украина стремится фактически лишить Россию какого-либо официального международного признания ее суверенитета над Крымом или другими оккупированными территориями».

Первый и второй пункты акцентируют внимание на том, чтобы любое мирное соглашение базировалось на международном праве, а не на капитуляции, с отдельной оговоркой о возможном вторжении Китая на Тайвань, пишет The Telegraph.

В документе, переданном США, Украина также отметила важность четких гарантий безопасности как «цены за любое мирное соглашение, по которому Украина, даже временно, уступит территории России».

Третий пункт, по данным издания, отмечает необходимость возвращения Украины в «центр мирного процесса».

В четвертом пункте США и НАТО предупреждают, что Россия, сохраняя контроль над Крымом, сможет угрожать не только Украине, но и другим черноморским странам – Турции, Румынии и Болгарии.

Пятый пункт отмечает, что мирное соглашение не должно позволить России ограничивать численность Вооруженных сил Украины или ее оборонную промышленность.

Западные союзники Украины поддерживают эти предложения, пишет The Telegraph. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью отметил, что переговоры находятся на «интенсивной стадии».

Контекст

Попытка вовлечь европейских партнеров в переговорный процесс под эгидой США провалилась в среду: госсекретарь Марко Рубио отменил запланированную встречу в Лондоне с украинскими и европейскими чиновниками, тогда как спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф уже в четвертый раз отправился в Москву.

Администрация Трампа предложила Киеву ультимативный проект мирного соглашения, отвечающий интересам России. Документ предусматривает, в частности, фактическое признание американской стороной суверенитета РФ над Крымом – 11 лет спустя после незаконной аннексии. Такая позиция противоречит международному праву.

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг это предложение, заявив, что не согласится на признание оккупации каких-либо украинских территорий, захваченных с 2014 года. В ответ Дональд Трамп подверг критике украинского лидера, назвав его позицию «чрезвычайно вредной» для мирного процесса.

Трамп также заявил, что Россия, по его мнению, готова к прекращению войны, однако переговоры с Зеленским оказались сложнее, чем ожидалось. Он добавил, что США оказывают мощное давление на Москву: «Вы не представляете, какое давление мы оказываем на Россию. Они это знают – и те, кто рядом с ними, тоже», – подчеркнул президент.

В то же время Трамп признал, что для достижения соглашения Киев также должен проявить готовность к компромиссу, хотя возвращение Крыма будет «чрезвычайно сложной задачей».

24 апреля на брифинге в Белом доме Марко Рубио заявил, что Вашингтон очертил обеим сторонам «финишную прямую» до завершения войны. «Мы указали им путь. Война может закончиться, если обе стороны скажут «да», – отметил госсекретарь, добавив, что США будут делать все возможное, чтобы способствовать этой цели.