Україна запропонувала зміни до «мирного плану» США, наполягаючи, щоб угода не базувалася на «капітуляції» – The Telegraph

Українська делегація під час переговорів у Лондоні 23 квітня передала США свої пропозиції про завершення російсько-української війни. Про це пише The Telegraph із посиланням на проєкт документа. Зазначається, що Київ висунув п’ять ключових вимог.

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Головна з них – анексований Крим не може бути офіційно визнаний територією Росії. За даними газети, «Україна прагне фактично позбавити Росію будь-якого офіційного міжнародного визнання її суверенітету над Кримом чи іншими окупованими територіями».

Перший і другий пункти акцентують на тому, щоб будь-яка мирна угода базувалася на міжнародному праві, а не на капітуляції, з окремим застереженням про можливе вторгнення Китаю на Тайвань, пише The Telegraph.

У документі, переданому США, Україна також наголосила на важливості чітких гарантій безпеки як «ціни за будь-яку мирну угоду, за якою Україна, навіть тимчасово, поступиться територіями Росії».

Третій пункт, за даними видання, наголошує на необхідності повернення України до «центру мирного процесу».

У четвертому пункті США та НАТО попереджають, що Росія, зберігаючи контроль над Кримом, зможе загрожувати не лише Україні, а й іншим чорноморським країнам – Туреччині, Румунії та Болгарії.

П’ятий пункт наголошує, що мирна угода не повинна дозволити Росії обмежувати чисельність Збройних сил України чи її оборонну промисловість.

Західні союзники України підтримують ці пропозиції, пише The Telegraph. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в інтерв’ю зазначив, що переговори перебувають на «інтенсивній стадії».

Контекст

Спроба залучити європейських партнерів до переговорного процесу під егідою США провалилася в середу: держсекретар Марко Рубіо скасував заплановану зустріч у Лондоні з українськими та європейськими посадовцями, тоді як спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф уже вчетверте вирушив до Москви.

Адміністрація Трампа запропонувала Києву ультимативний проєкт мирної угоди, що відповідає інтересам Росії. Документ передбачає, зокрема, фактичне визнання американською стороною суверенітету РФ над Кримом – через 11 років після незаконної анексії. Така позиція суперечить міжнародному праву.

Президент України Володимир Зеленський категорично відкинув цю пропозицію, заявивши, що не погодиться на визнання окупації будь-яких українських територій, захоплених із 2014 року. У відповідь Дональд Трамп розкритикував українського лідера, назвавши його позицію «надзвичайно шкідливою» для мирного процесу.

Трамп також заявив, що Росія, на його думку, готова до припинення війни, однак переговори з Зеленським виявилися складнішими, ніж очікувалося. Він додав, що США чинять потужний тиск на Москву: «Ви не уявляєте, який тиск ми чинимо на Росію. Вони це знають – і ті, хто поруч із ними, теж», – наголосив президент.

Водночас Трамп визнав, що для досягнення угоди Київ також має виявити готовність до компромісу, хоча повернення Криму буде «надзвичайно складним завданням».

24 квітня під час брифінгу в Білому домі Марко Рубіо заявив, що Вашингтон окреслив обом сторонам «фінішну пряму» до завершення війни. «Ми вказали їм шлях. Війна може закінчитися, якщо обидві сторони скажуть «так», – зазначив держсекретар, додавши, що США робитимуть усе можливе, аби сприяти цій меті.