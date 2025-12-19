Европейские партнеры Украины участвуют в мирных переговорах в США. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров вечером 19 декабря.

Контекст

Вместе с Умеровым поехал и генерал-лейтенант Андрей Гнатов. «По приглашению американской стороны привлечены европейские партнеры», – написал Умеров.

Украина в Майами уже провела предварительные консультации с европейскими коллегами и готовится к дальнейшим разговорам с американской стороной. После переговоров Умеров доложит Зеленскому о результате.

«Действуем четко в соответствии с определенными президентом приоритетами: безопасность Украины должна быть гарантирована надежно и долгосрочно», – подчеркнул Умеров.

По данным источников Axios, в США прибыли советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности.

Сегодня они встретятся со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. К переговорам присоединятся Умеров, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, пишет Axios.

Контекст

Накануне встречи РоІіtісо со ссылкой на источники писало, что в Майами встречу проведут специальный посланник президента США Стив Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В состав американской делегации войдет и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что украинскую делегацию ждут в США и после переговоров между Россией и США в Майами состоится отдельный диалог между представителями Киева и Вашингтона. «Они получат фидбек от россиян. Они обсудят несколько документов – гарантии безопасности, экономическое восстановление и 20 пунктов этого рамочного соглашения», – говорил Зеленский.