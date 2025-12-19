Европейские партнеры Украины участвуют в мирных переговорах в США. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров вечером 19 декабря.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Контекст
- Вместе с Умеровым поехал и генерал-лейтенант Андрей Гнатов. «По приглашению американской стороны привлечены европейские партнеры», – написал Умеров.
- Украина в Майами уже провела предварительные консультации с европейскими коллегами и готовится к дальнейшим разговорам с американской стороной. После переговоров Умеров доложит Зеленскому о результате.
- «Действуем четко в соответствии с определенными президентом приоритетами: безопасность Украины должна быть гарантирована надежно и долгосрочно», – подчеркнул Умеров.
- По данным источников Axios, в США прибыли советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности.
- Сегодня они встретятся со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. К переговорам присоединятся Умеров, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, пишет Axios.
Контекст
Накануне встречи РоІіtісо со ссылкой на источники писало, что в Майами встречу проведут специальный посланник президента США Стив Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В состав американской делегации войдет и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что украинскую делегацию ждут в США и после переговоров между Россией и США в Майами состоится отдельный диалог между представителями Киева и Вашингтона. «Они получат фидбек от россиян. Они обсудят несколько документов – гарантии безопасности, экономическое восстановление и 20 пунктов этого рамочного соглашения», – говорил Зеленский.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.