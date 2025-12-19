Європейські партнери України беруть участь у мирних переговорах у США. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров увечері 19 грудня.

Разом з Умєровим поїхав і генерал-лейтенант Андрій Гнатов. «На запрошення американської сторони залучені європейські партнери», – написав Умєров.

Україна в Маямі уже провела попередні консультації з європейськими колегами та готується до подальших розмов з американською стороною. Після переговорів Умєров доповість Зеленському про результат.

«Діємо чітко відповідно до визначених президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково», – наголосив Умєров.

За даними джерел Axios, до США прибули радники лідерів Німеччини, Франції та Великої Британії з національної безпеки.

Сьогодні вони зустрінуться зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. До переговорів приєднаються Умєров, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, премʼєр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джассім Аль Тані, пише Axios.

Напередодні зустрічі Роlitico з посиланням на джерела писало, що у Маямі зустріч проведуть спеціальний посланник президента США Стів Віткофф та голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. До складу американської делегації увійде і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що українську делегацію чекають у США і після переговорів між Росією та США у Маямі відбудеться окремий діалог між представниками Києва та Вашингтона. «Вони отримають фідбек від росіян. Вони обговорять кілька документів – гарантії безпеки, економічне відновлення та 20 пунктів цієї рамкової угоди», – говорив Зеленський.