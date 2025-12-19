Європейські партнери України беруть участь у мирних переговорах у США. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров увечері 19 грудня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Контекст
- Разом з Умєровим поїхав і генерал-лейтенант Андрій Гнатов. «На запрошення американської сторони залучені європейські партнери», – написав Умєров.
- Україна в Маямі уже провела попередні консультації з європейськими колегами та готується до подальших розмов з американською стороною. Після переговорів Умєров доповість Зеленському про результат.
- «Діємо чітко відповідно до визначених президентом пріоритетів: безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково», – наголосив Умєров.
- За даними джерел Axios, до США прибули радники лідерів Німеччини, Франції та Великої Британії з національної безпеки.
- Сьогодні вони зустрінуться зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. До переговорів приєднаються Умєров, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, премʼєр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джассім Аль Тані, пише Axios.
Контекст
Напередодні зустрічі Роlitico з посиланням на джерела писало, що у Маямі зустріч проведуть спеціальний посланник президента США Стів Віткофф та голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. До складу американської делегації увійде і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що українську делегацію чекають у США і після переговорів між Росією та США у Маямі відбудеться окремий діалог між представниками Києва та Вашингтона. «Вони отримають фідбек від росіян. Вони обговорять кілька документів – гарантії безпеки, економічне відновлення та 20 пунктів цієї рамкової угоди», – говорив Зеленський.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.