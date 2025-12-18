Президент Украины Владимир Зеленский сомневается, что российский диктатор Владимир Путин сможет продолжать войну в тех же масштабах, как это было раньше. По его словам, в обсуждении мирного плана остаются разногласия в вопросах территорий и использования российских активов. Главное из разговора президента во время общения с журналистами в чате Офиса президента.

Ключевые факты

«Я не думаю, что экономика Путина способна продолжать эту войну в тех объемах, которые были до этого», – сказал Зеленский.

Он считает, что сейчас намеков на то, что россияне отказываются от мирного соглашения, нет. Он отметил: американские коллеги утверждают, что Путин якобы хочет окончания войны.

Стабильное финансирование Украины и уменьшение притока денег в РФ будут стимулировать Путина к прекращению войны, в то же время уменьшение финансирования Украины ставит дипломатический трек под угрозу, убежден президент.

Украина будет использовать финансирование, полученное из замороженных активов РФ, на поддержку армии, военного производства и закупку ракет противовоздушной обороны у США в случае продолжения войны и на восстановление в случае ее прекращения.

Зеленский заявил, что американцы ждут украинскую делегацию 19–20 декабря и, вероятно, на переговорах будут еще присутствовать европейцы.

Разногласия в вопросах территорий и использования активов РФ еще остаются, сообщил президент.

Зеленский считает несправедливым предложенный США «компромисс» о разделении ЗАЭС на троих.

Украина настаивает, что численность ВСУ должна оставаться не менее 800 000, сообщил президент.

Контекст

15 декабря в Берлине прошел второй раунд переговоров президента Украины Владимира Зеленского и украинской делегации с представителями президента США Дональда Трампа – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Подводя итоги встречи, Зеленский отметил, что диалог был сложным, но результативным.

По словам Зеленского, Киев ожидает подготовки пяти документов по итогам переговоров, часть из которых будет посвящена гарантиям безопасности. Речь идет о решениях, которые должны пройти утверждение в Конгрессе США и предусматривать механизмы, подобные пятой статье НАТО. Президент Украины отметил, что военные команды обеих стран детально прорабатывают эти вопросы и стороны уже приблизились к формированию «сильных гарантий».