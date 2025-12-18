США вместе с европейскими государствами подготовили пакет гарантий безопасности для Украины, который содержит детально проработанные и основательные механизмы, призванные обеспечить выполнение возможного мирного договора с Россией. Документ предусматривает многоуровневую систему обороны и готовность Запада вступить в вооруженное противостояние в случае нового российского вторжения, пишет 18 декабря Bloomberg со ссылкой на источники.

Детали

Переговоры с украинской делегацией продолжались несколько дней в конце прошлой – начале этой недели. Согласно плану, первым рубежом обороны и сдерживания станет украинская армия численностью 800 000 военнослужащих. Партнеры и в дальнейшем будут поставлять ей вооружение и оказывать другую помощь, чтобы обеспечить надлежащий уровень оснащения и подготовки.

В случае возобновления боевых действий именно Вооруженные силы Украины примут на себя первоначальный удар. В то же время союзники Киева немедленно начнут дипломатические усилия с целью недопущения эскалации конфликта. Если же в течение нескольких дней эти попытки не дадут результата, они перейдут к оказанию прямой военной поддержки украинской армии.

В мирный период США будут обеспечивать Украину разведданными и осуществлять мониторинг, отслеживая любые попытки нарушения договоренностей, в частности провокации, вдоль демилитаризованной зоны и государственных границ.

Последняя версия плана предусматривает, что в случае возобновления войны США будут оказывать поддержку союзникам, отмечают источники Bloomberg. Непосредственное участие в боевых действиях, вероятно, возьмут на себя военные европейского контингента. В мирное время они будут находиться на удалении от линии фронта, усиливая оборонительные способности и выполняя функцию дополнительного сдерживания.

Концепция многоуровневой обороны и готовность США присоединиться к ее обеспечению вызвали в Украине и Европе осторожный оптимизм относительно возможности предоставить Киеву надежные гарантии, способные сдержать Россию от новой агрессии, пишет Bloomberg.

Американские чиновники называют эти гарантии аналогом пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне.

Контекст

15 декабря в Берлине состоялся второй раунд переговоров президента Украины Владимира Зеленского и украинской делегации с представителями администрации США – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После встречи Зеленский отметил, что обсуждение было сложным, но дало конкретные результаты.

Президент сообщил, что по итогам переговоров планируется подготовка пяти документов, часть из которых будет касаться гарантий безопасности. Речь идет о решениях, которые потребуют одобрения Конгрессом США и будут предусматривать механизмы, похожие на пятую статью НАТО. Зеленский добавил, что военные эксперты обеих стран тщательно прорабатывают эти вопросы, и стороны уже приблизились к созданию «сильных гарантий».