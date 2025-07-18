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Українські виробники чаю та кави торік збільшили виторг на 1,4 млрд грн. Хто у «десятці» найбільших

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

2 хв читання

Українські виробники чаю та кави у 2024 році отримали виторг у розмірі 10 млрд грн, що на 1,4 млрд грн більше порівняно з 2023-м. Про це йдеться у дослідженні YC.Market від 18 липня.

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Деталі 

  • В Україні виробництвом чаю та кави займаються 570 суб’єктів господарювання, зокрема 264 компанії та 306 ФОПів. Найбільша концентрація компаній спостерігається у Києві. 
  • Серед проаналізованих суб’єктів є юридичні особи з іноземним капіталом, зокрема з Китаю, Молдови, Індії, Туреччини, Кіпру та інших європейських країн. Водночас дослідження виявило ймовірні зв’язки деяких компаній із Росією.
  • «Попри стабільне зростання галузі та значні доходи лідерів ринку, дослідження вказує на тривожний факт: серед десяти найбільших виробників чаю та кави в Україні є компанії, які, ймовірно, мають зв’язки з Росією», – зазначається у звіті.
Українські виробники чаю та кави торік збільшили виторг на 1,4 млрд грн. Хто у «десятці» найбільших /Фото 1

Лідери ринку за виторгом у 2024 році

  • АТ «МОНОМАХ» (бренди Lovare, «Мономах», Stefano, FERARRA, «Три Слона» тощо) – 2,3 млрд грн виторгу. За даними журналістів, один із акціонерів, Тарас Барабаш, перебуває у розшуку органами досудового розслідування. Його підозрюють в організації схеми постачання продукції до Росії через Польщу та Білорусь.
  • ТОВ «ФЕС УКР» (бренди MacCoffee, HILLWAY) – 2 млрд грн виторгу. Компанія входить до холдингу FOOD EMPIRE HOLDINGS, який, згідно з річним звітом, отримує значну частину доходів від продажів у Росії, Україні та Казахстані.
  • ТОВ «ГАЛКА ЛТД» та ТЗОВ «КАВА ЗІ ЛЬВОВА» (бренди «Галка», «Кава зі Львова») – загальний виторг 1,63 млрд грн.
  • ТЗОВ «ВІДЕНСЬКА КАВА» (бренд «Віденська Кава») – 526 млн грн виторгу.
  • ТОВ «ТС ТРЕЙД» (бренди Greenfield, TESS, «Принцеса Нурі» тощо) – 408 млн грн виторгу.
  • ТОВ «ФУД ПАК» (бренд Gemini) – 373,6 млн грн виторгу.
  • ТОВ «ТРИПІЛЬСЬКЕ СОНЦЕ» (бренди «Трипільське Сонце», Sherlock Secrets, Tea Moments, «Чайна родина») – 323 млн грн виторгу. Компанія показала значне зростання виторгу у 2024 році, але раніше мала зв’язки з вірменською «Кочарі Інтернейшнл», пов’язаною з ТОВ «КОМПАНІЯ МАЙ УКРАЇНА», бенефіціари якої до 2022-го були пов’язані з Росією.
  • ТОВ «ВП «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ КАВИ» (бренди GALEAD’OR, XO, 1CUP, 1CUPsule. Inspiro Gusto, 1CUPsule. EGO, RIO NEGRO, LEONARDO) – 280 млн грн виторгу. Компанія демонструє найбільший приріст виторгу серед лідерів, утричі порівняно з 2022 роком.
  • СУБ ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧАЙНА ФАБРИКА «АХМАД ТІ» (бренд Ahmad Tea) – 187,3 млн грн виторгу. Компанія частково належить британській AHMAD TEA LIMITED, яка також має бізнес у Росії, що генерує значний дохід.
  • ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА» (бренди «Лісова Казка», «Чайна Колекція», EcoTea) – 165 млн грн виторгу. Компанія активно розвиває експорт до країн ЄС і не має підтверджених зв’язків із Росією.
Українські виробники чаю та кави торік збільшили виторг на 1,4 млрд грн. Хто у «десятці» найбільших /Фото 2

Контекст 

У січні ціни на каву арабіку сягнули нового максимуму, перевищивши $3,60 за фунт. Основними причинами стали обмежена пропозиція в Бразилії, яка є найбільшим світовим виробником, та стурбованість щодо майбутнього врожаю. За даними, 70-80% поточного врожаю арабіки в Бразилії вже продано, а нові контракти укладаються повільно. Бразилія забезпечує майже половину світового виробництва арабіки – високоякісного сорту, який переважно використовується для смаження та створення мелених сумішей.

Попри сприятливі погодні умови після сильної посухи минулого року, бразильське агентство з постачання продовольства Conab прогнозує, що наступний урожай буде на 4,4% меншим порівняно з попереднім.

Ф’ючерси на каву арабіку на біржі ICE, які є ключовим орієнтиром для визначення цін на фізичну каву, досягли рекордної позначки $3,6945 за фунт, що забезпечило річний приріст майже на 15%. Згодом контракт закрився на рівні $3,6655 за фунт, знизившись на 2,5%.

Ціни на каву робусту, яку зазвичай використовують для виробництва розчинної кави, зросли на 0,9%, досягнувши $5,609 за метричну тонну.

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