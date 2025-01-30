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Цены на кофе достигли нового исторического максимума. Почему штормит рынок

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Сбор кофейных зерен на ферме Минеллис в Бразилии /Getty Images

Сбор кофейных зерен на ферме Минеллис в Бразилии Фото Getty Images

Мировые цены на кофе арабику обновили рекорд, превысив $3,60 за фунт. Главные причины – ограниченное предложение в Бразилии, крупнейшем мировом производителе, и обеспокоенность будущим урожаем, пишет Reuters.

Подробности

  • По данным издания, 70–80% нынешнего урожая арабики в Бразилии уже проданы, а новые сделки заключаются медленно. В Бразилии производят почти половину мирового урожая арабики – высококачественного сорта, который обычно используют для жарки и изготовления молотых смесей.
  • Несмотря на благоприятную погоду после суровой засухи в прошлом году, прогнозируется, что будущего урожая будет на 4,4% меньше предыдущего, по данным бразильского агентства по поставкам продовольствия Conab.
  • Фьючерсы на кофе арабику на бирже ICE, являющиеся основным контрактом для определения цены на физический кофе, достигли рекордной отметки $3,6945 за фунт, увеличив годовую прибыль почти на 15%. Позже контракт закрылся на уровне $3,6655 за фунт, снизившись на 2,5%.
  • Кофе робуста, обычно используемый для приготовления растворимого кофе, подорожал на 0,9%, достигнув $5,609 за метрическую тонну.

Контекст

Климатические аномалии стали основной причиной стремительного подорожания кофе на мировом рынке. В Бразилии, производящей 40% глобального кофе, в этом году было зафиксировано самое жаркое лето за последние 70 лет, что привело к катастрофической засухе и снижению урожая на 20%. Вьетнам, второй крупнейший производитель, понес большие потери из-за тайфуна, который уничтожил тысячи гектаров кофейных плантаций.

К этому добавляются глобальные логистические проблемы, рост спроса и региональные конфликты, усложняющие поставки. Уменьшение площадей для выращивания кофе и необходимость адаптации к изменению климата ставят производителей перед дорогими и длительными вызовами.

Европа, третий по величине потребитель кофе в мире, уже ощутила последствия. Летом розничные цены поднялись на 10%, а стоимость кофе в заведениях общественного питания выросла на 5–15%.

27 ноября цены на фьючерсы арабики на нью-йоркской бирже поднялись на 3,1%, достигнув самого высокого уровня с 1977 года.

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