Украинский стартап Reface сокращает 35% команды

Стартап Reface, разработавший одноименное приложение для замены лица на фото с помощью искусственного интеллекта, увольняет 35% специалистов. Об этом компания сообщила в LinkedIn.

Ключевые факты

«За последние два года мы много экспериментировали, создали семь новых продуктов, принимали смелые решения, иногда были слишком оптимистичны в прогнозах, а некоторые гипотезы не сработали», – объясняются причины в сообщении Reface.

Это решение позволит компании с января 2025 года быть прибыльной и продолжать инвестировать в создание мобильных ИИ-приложений, отмечают в компании.

Контекст

Reface в 2018-м основали выпускники Могилянки Роман Могильный, Олесь Петрив, Ярослав Бойко, Денис Дмитренко, Кирилл Сигида, Дмитрий Швец, Иван Алцыбеев. Компания получила $5,5 млн инвестиций от Adventures Labs, Сергея Токарева (Roosh) и фонда Andreessen Horovitz.

Первый хит Reface – одноименное приложение, заменяющее лицо на фото и GIF-анимациях, – за два года скачало более 250 млн пользователей. В его основе – генеративно-соревновательная нейросеть (GAN). С этого времени нейронные сети, генерирующие изображение, покорили мир и стали одним из главных технологических трендов 2022 года.

К концу 2022-го Reface выпустил новый инструмент – AI Avatar, делающий тематические фото для соцсетей. Это микс собственных наработок стартапа и сверхпопулярного сервиса с открытым кодом Stable Difusion. В сервис нужно загрузить десяток фото и на выходе получить полсотни сгенерированных изображений.

Стартап запустил Revive – инструмент для анимации изображений. Применение за два месяца стало прибыльным (сейчас приносит около 30% прибыли компании) и имеет высокий показатель retention в категории entertainment (40% на 7-й день), говорится в релизе.