Украина может присоединиться к ЕС до 1 января 2027 года по ускоренному предложению, которое обсуждается в переговорах при посредничестве США по прекращению войны, что стало бы шагом, который пересмотрел бы процедуры вступления в блок. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Детали

Такой быстрый график – при том, что Киев еще официально не завершил ни одного из 36 изнурительных этапов вступления в ЕС – нарушил бы «основанный на заслугах» подход блока к принятию новых членов и заставил бы Брюссель пересмотреть весь процесс, добавили собеседники FT. Они вспомнили о текущей системе постепенного доступа к фондам ЕС, правах голоса и льготах, таких как общая аграрная политика.

Чиновники, которые поддерживают членство Украины в ЕС, заявили, что включение этого вопроса в мирное соглашение сделало бы членство для Киева фактом, поскольку Брюссель не мог бы сорвать мирный процесс, выступая против ускоренного графика.

Поддержка США также означала бы, что президент Дональд Трамп мог бы приказать премьеру Венгрии Виктору Орбану, который до сих пор блокировал процесс вступления Украины, отменить свое вето и позволить Киеву начать прохождение политического процесса утверждения, пишет FT.

Контекст

Украина подала заявку на членство в ЕС вскоре после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, а через четыре месяца страна получила статус официального кандидата.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в ноябре сообщила, что новые государства-члены ЕС могут находиться на «испытательном сроке» несколько лет и быть исключенными из блока в случае демократического отступления, по предложению, направленному на уменьшение опасений относительно влияния новых членов.

В 2026 году Украина должна осуществить ряд мероприятий в сфере антикоррупционной политики и укрепления верховенства права в рамках подготовки к вступлению в Европейский Союз. Среди приоритетов – внесение комплексных изменений в Уголовный процессуальный кодекс и смежного законодательства. Подробнее о приоритетном плане реформ на 2026 год читайте здесь.

Трамп в четверг в Белом доме заявил журналистам, что, по его мнению, США «очень близки к соглашению с Россией. И я думал, что мы очень близки к соглашению с Украиной». Он добавил, что американские чиновники примут участие во встрече на выходных, которую проводит Германия, где европейские и украинские чиновники будут обрабатывать некоторые наиболее сложные пункты мирных предложений, переданные между сторонами.