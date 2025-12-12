Україна може приєднатися до ЄС до 1 січня 2027 року за прискореною процедурою, пише FT з посиланням на джерела. Таку пропозицію обговорюють в межах мирного плану США.

Деталі

Це рішення здатне радикально вплинути на процедури вступу, оскільки потребуватиме від Європейського Союзу перегляду всього процесу. Як зазначає FT, наразі Київ не пройшов жодного з 36 етапів приєднання до ЄС.

приєднання до ЄС. Посадовці, які підтримують членство України в ЄС, заявили, що включення цього питання до мирної угоди зробило б членство для Києва фактом, оскільки Брюссель не міг би зірвати мирний процес, виступаючи проти прискореного графіка.

Підтримка США також означала б, що президент Дональд Трамп міг би наказати прем’єру Угорщини Віктору Орбану, який досі блокував процес вступу України, скасувати своє вето та дозволити Києву почати проходження політичного процесу затвердження, пише FT.

Контекст

Україна подала заявку на членство в ЄС незабаром після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, а через чотири місяці країна отримала статус офіційного кандидата.

Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос у листопаді повідомила, що нові держави-члени ЄС можуть перебувати на «випробувальному терміні» кілька років і бути виключеними з блоку у разі демократичного відступу, за пропозицією, спрямованою на зменшення побоювань щодо впливу нових членів.

У 2026 році Україна повинна здійснити низку заходів у сфері антикорупційної політики та зміцнення верховенства права в рамках підготовки до вступу до Європейського Союзу. Серед пріоритетів – внесення комплексних змін до Кримінального процесуального кодексу та суміжного законодавства. Детальніше про пріоритетний план реформ на 2026 рік читайте тут.

Трамп у четвер у Білому домі заявив журналістам, що, на його думку, США «дуже близькі до угоди з Росією. І я думав, що ми дуже близькі до угоди з Україною». Він додав, що американські посадовці візьмуть участь у зустрічі на вихідних, яку проводить Німеччина, де європейські та українські посадовці опрацьовуватимуть деякі найбільш складні пункти мирних пропозицій, передані між сторонами.