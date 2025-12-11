Украина в течение 2026 года должна реализовать ряд шагов в сфере антикоррупционной политики и обеспечения верховенства права в рамках процесса вступления в Европейский Союз. В частности, речь идет о принятии комплексных изменений в Уголовный процессуальный кодекс и смежное законодательство. Об этом сообщили в совместном заявлении комиссар по вопросам расширения Марта Кос и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка 11 декабря.

Детали

Документ был опубликован после заседания Совета ЕС по делам общей политики, главным результатом которого стал запуск механизма «фронтлоудинга» – технического процесса, позволяющего начать подготовку к закрытию переговорных глав еще до того, как Венгрия снимет свое вето на их открытие.

В документе Украина и ЕС напоминают, что расширение ЕС является стратегической инвестицией в сильную, стабильную и единую Европу, основанную на общих ценностях, и что Украина может стать важным активом для расширенного и более устойчивого Союза. Украина также подтверждает, что ключевыми для ее вступления остаются вопросы верховенства права и противодействия коррупции.

«Учитывая будущее и в соответствии с рамками и приоритетами, определенными государствами-членами, Украина осуществляет мероприятия для приоритизации актуальных и эффективных реформ в следующем году», – отмечается в документе, где определены 10 ключевых приоритетов:

Принять комплексные изменения в Уголовный процессуальный кодекс и другое законодательство для обеспечения быстрого и эффективного правосудия. Среди них: отмена «правок Лозового» относительно автоматического закрытия производств; продление сроков давности и усиление оснований для их прерывания и приостановления в коррупционных делах; усиление независимости НАБУ и САП и защита их юрисдикции от внешнего воздействия; расширение юрисдикции НАБУ и САП на все высокорисковые должности.

Обеспечить НАБУ эффективный доступ к беспристрастным, своевременным и качественным судебным экспертизам.

Провести комплексный пересмотр процедуры отбора и увольнения генерального прокурора.

Восстановить процесс отбора и назначения прокуроров на руководящие и другие должности в Офисе генерального прокурора, региональных и районных прокуратурах.

Реформировать Государственное бюро расследований (ГБР).

Назначить без промедлений судей Конституционного суда и членов Высшего совета правосудия, которые прошли международную проверку.

Расширить участие международных экспертов в конкурсных комиссиях для Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Принять законопроект о декларации добропорядочности судей, включая временное привлечение независимых международных экспертов для Верховного Суда.

До второго квартала 2026 года утвердить Антикоррупционную стратегию и Государственную антикоррупционную программу.

Развивать и укреплять системы внутреннего контроля против коррупции на высоком уровне.

Марта Кос объяснила, что выполнение этих пунктов необходимо для успешного процесса вступления Украины в ЕС. «Это не новый план... Эти 10 пунктов определены как приоритетные, поэтому в целом еще много работы впереди», – отметила она.

Контекст

28 февраля 2022 года, на пятый день после начала полномасштабной агрессии России, Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз. Уже 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата, а 23 июня 2022 года эта рекомендация была официально утверждена.

Вступление в ЕС – это длительный и многоступенчатый процесс, который предусматривает выполнение большого количества требований и обычно занимает более десятилетия. Например, Хорватия – последнее государство, присоединившееся к ЕС – прошла весь путь за 10 лет и стала членом Союза в 2013-м.

В 2025 году Украина планирует открыть все шесть переговорных кластеров, охватывающих ключевые сферы законодательства, которые должны быть согласованы с нормами ЕС. Для открытия каждого из них нужна единогласная поддержка всех 27 стран-членов.

Несмотря на выполнение установленных критериев, Украина до сих пор не может начать работу над ключевым кластером «Основы» из-за блокирования Венгрией. Премьер-министр Виктор Орбан систематически препятствует продвижению Украины в этом направлении. По данным литовского издания LRT от 26 августа, Литва предложила странам ЕС на неформальной встрече министров в Копенгагене 1–2 сентября начать переговоры с Украиной и Молдовой в формате, который позволит обойти венгерское вето.

Если 26 государств-членов поддержат такое предложение, переговоры с Украиной могут стартовать на техническом уровне, а их формальное утверждение состоится позже – после изменения позиции Будапешта или смены власти в Венгрии.