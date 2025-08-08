Украинская дроновая компания TAF Drones, основанная одесским предпринимателем Александром Яковенко, с 8 августа сменила название на TAF Industries. Об этом говорится в сообщении компании.
Подробности
- «TAF Drones начинала как команда, которая создавала FPV-дроны и приносила результат. Наши комплексы Kolibri уничтожили технику врага на миллионы долларов – и делают это каждый день. Но война меняется. Мы тоже. С 8 августа мы официально – TAF Industries», – сообщили в компании.
- TAF Industries сегодня: 20 производственных площадок; более 50 инженеров; производство до 80 000 FPV-дронов в месяц; более 30 miltech-продуктов.
- Компания создает системы радиоэлектронной борьбы, решения по ИИ-наведению, системы дистанционного управления, ударные платформы, разведывательные комплексы, перехватчики.
- Это не просто новое название – это трансформация, отметили в компании. «Мы выросли из узкопрофильной FPV-команды в мощную инженерную силу, что создает критически важные решения для фронта», – говорится в сообщении.
Контекст
TAF Drones – military-tech компания по производству и разработке военных технологий: от FPV-дронов до искусственного интеллекта для аэроразведки. Основатель – Александр Яковенко.
В апреле 2024 года TAF Drones открыл deftech-кластер Innovation Hub. Его целью было ускорить путь новых военных разработок от идеи к фронту. В фокусе были перспективные технологии «из гаражей и окопов», не имеющие финансирования.
Выручка компании по производству дронов за первое полугодие 2024-го – $160 млн. Выручка компании по импорту запчастей – $500 млн. За целый год цифры точно дойдут до $1 млрд с комплектования и $250 млн с дронов, рассказывал Яковенко в интервью Forbes Ukraine.
В этом году компания начала переход от массового производства доступных FPV-дронов к созданию инновационных технологических решений, например, модулей Last Mile, систем машинного видения, РЭБ-устойчивых радиомодулей и дронов-камикадзе.
В 2024 году на премии «Предприниматель года», по версии Forbes Ukraine, Яковенко получил приз как «Прорыв года».
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.