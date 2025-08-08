Украинская дроновая компания TAF Drones, основанная одесским предпринимателем Александром Яковенко , с 8 августа сменила название на TAF Industries. Об этом говорится в сообщении компании.

Подробности

«TAF Drones начинала как команда, которая создавала FPV-дроны и приносила результат. Наши комплексы Kolibri уничтожили технику врага на миллионы долларов – и делают это каждый день. Но война меняется. Мы тоже. С 8 августа мы официально – TAF Industries», – сообщили в компании.

TAF Industries сегодня: 20 производственных площадок; более 50 инженеров; производство до 80 000 FPV-дронов в месяц; более 30 miltech-продуктов.

Компания создает системы радиоэлектронной борьбы, решения по ИИ-наведению, системы дистанционного управления, ударные платформы, разведывательные комплексы, перехватчики.

Это не просто новое название – это трансформация, отметили в компании. «Мы выросли из узкопрофильной FPV-команды в мощную инженерную силу, что создает критически важные решения для фронта», – говорится в сообщении.

Контекст

TAF Drones – military-tech компания по производству и разработке военных технологий: от FPV-дронов до искусственного интеллекта для аэроразведки. Основатель – Александр Яковенко.

В апреле 2024 года TAF Drones открыл deftech-кластер Innovation Hub. Его целью было ускорить путь новых военных разработок от идеи к фронту. В фокусе были перспективные технологии «из гаражей и окопов», не имеющие финансирования.

Выручка компании по производству дронов за первое полугодие 2024-го – $160 млн. Выручка компании по импорту запчастей – $500 млн. За целый год цифры точно дойдут до $1 млрд с комплектования и $250 млн с дронов, рассказывал Яковенко в интервью Forbes Ukraine.

В этом году компания начала переход от массового производства доступных FPV-дронов к созданию инновационных технологических решений, например, модулей Last Mile, систем машинного видения, РЭБ-устойчивых радиомодулей и дронов-камикадзе.

В 2024 году на премии «Предприниматель года», по версии Forbes Ukraine, Яковенко получил приз как «Прорыв года».