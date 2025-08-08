Українська дронова компанія TAF Drones, заснована одеським підприємцем Олександром Яковенком , з 8 серпня змінила назву на TAF Industries. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Деталі

«TAF Drones починала як команда, що створювала FPV-дрони та приносила результат. Наші комплекси Kolibri знищили техніку ворога на мільйони доларів – і роблять це щодня. Але війна змінюється. Ми теж. З 8 серпня ми офіційно – TAF Industries», – повідомили в компанії.

TAF Industries сьогодні: 20 виробничих майданчиків; понад 50 інженерів; виробництво до 80 000 FPV-дронів на місяць; понад 30 miltech-продуктів.

Компанія створює системи радіоелектронної боротьби, рішення з ШІ-наведенням, системи дистанційного керування, ударні платформи, розвідувальні комплекси, перехоплювачі.

Це не просто нова назва – це трансформація, зазначили в компанії. «Ми виросли з вузькопрофільної FPV-команди в потужну інженерну силу, що створює критично важливі рішення для фронту», – йдеться у повідомленні.

Контекст

TAF Drones – military-tech компанія з виробництва та розробки військових технологій: від FPV-дронів до штучного інтелекту для аеророзвідки. Засновник – Олександр Яковенко.

У квітні 2024 року TAF Drones відкрив deftech-кластер Innovation Hub. Його метою було пришвидшити шлях нових військових розробок від ідеї до фронту. У фокусі були перспективні технології «з гаражів і окопів», які не мають фінансування.

Виторг компанії з виробництва дронів за перше півріччя 2024-го – $160 млн. Виторг компанії з імпорту запчастин – $500 млн. За цілий рік цифри точно дійдуть до $1 млрд із комплектовання і $250 млн із дронів, розповідав Яковенко в інтервʼю Forbes Ukraine.

Цьогоріч компанія почала перехід від масового виробництва доступних FPV-дронів до створення інноваційних технологічних рішень, наприклад, модулів Last Mile, систем машинного бачення, РЕБ-стійких радіомодулів і дронів-камікадзе.

У 2024 році на премії «Підприємець року», за версією Forbes Ukraine, Яковенко отримав приз як «Прорив року».