Украинцы против выборов во время войны, а уровень доверия к Зеленскому восстановился после увольнения Ермака и давления США – опрос КМИС

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Только 9% украинцев считают, что выборы нужно проводить до прекращения огня, а доверие к президенту Владимиру Зеленскому остается высоким. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, который проводился в течение 26 ноября – 13 декабря.

Ключевые факты

  • Выборы во время войны считают возможными лишь 9% украинцев по сравнению с 11% в сентябре.
  • В случае прекращения огня и получения гарантий безопасности 25% поддерживают проведение выборов (есть тенденция к росту показателя, в сентябре было 22%).
  • В то же время большинство – 57% (в сентябре – 63%) – продолжают настаивать, что выборы возможны только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны.
Украинцы против выборов во время войны, а уровень доверия к Зеленскому восстановился после увольнения Ермака и давления США – опрос КМИС
  • Владимиру Зеленскому доверяют 61% украинцев, не доверяют 32%. Баланс доверия-недоверия составляет +29%. В начале октября показатели доверия были почти идентичны.
  • В то же время показатели доверия к президенту динамичны. Среди респондентов, которых КМИС опросил в ноябре (26–30 ноября), 49% доверяли Зеленскому, а среди респондентов, опрошенных в декабре (1–13 декабря) – 63% (а в неделю 8–13 декабря – 65%).
Украинцы против выборов во время войны, а уровень доверия к Зеленскому восстановился после увольнения Ермака и давления США – опрос КМИС

Контекст

Уровень доверия к Зеленскому после антикоррупционных расследований, скорее всего, снизился примерно на 10 процентных пунктов, отмечается в комментарии КМИС. Но после увольнения Андрея Ермака и роста давления со стороны США восстановился до прежнего уровня.

Среди внутренних вопросов среди абсолютного большинства украинцев нет запроса на проведение национальных выборов до завершения боевых действий. Доверие к Зеленскому остается высоким, и в глазах украинцев он сохраняет легитимность как президент. Поэтому настаивание на выборах в Украине критически воспринимается общественностью и расценивается как попытка ослабить страну.

