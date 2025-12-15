Лише 9% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню, а довіра до президента Володимира Зеленського залишається високою. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилося протягом 26 листопада – 13 грудня.

Ключові факти

Вибори під час війни вважають можливими лише 9% українців порівняно з 11% у вересні.

У разі припинення вогню й отримання гарантій безпеки 25% підтримують проведення виборів (є тенденція до зростання показника, у вересні було 22%).

Водночас більшість – 57% (у вересні – 63%) – продовжують наполягати, що вибори можливі лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни.

Володимиру Зеленському довіряють 61% українців, не довіряють 32%. Баланс довіри-недовіри становить +29%. На початку жовтня показники довіри були майже ідентичні.

Водночас показники довіри до президента динамічні. Серед респондентів, яких КМІС опитав у листопаді (26–30 листопада), 49% довіряли Зеленському, а серед респондентів, опитаних у грудні (1–13 грудня) – 63% (а в тиждень 8–13 грудня – 65%).

Контекст

Рівень довіри до Зеленського після антикорупційних розслідувань, найімовірніше, знизився приблизно на 10 відсоткових пунктів, зазначається у коментарі КМІС. Але після звільнення Андрія Єрмака і зростання тиску з боку США відновився до попереднього рівня.

Серед внутрішніх питань серед абсолютної більшості українців немає запиту на проведення національних виборів до завершення бойових дій. Довіра до Зеленського залишається високою, і в очах українців він зберігає легітимність як президент. Тому наполягання на виборах в Україні критично сприймається громадськістю і розцінюється як спроба послабити країну.