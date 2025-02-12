Українці почали частіше брати іпотеки та інвестувати в землю у 2024 році – Опендатабот

Нотаріуси засвідчили 452 217 договорів купівлі-продажу нерухомості у 2024 році, з яких понад 60% припали на операції з земельними ділянками. Про це повідомляє Опендатабот за посиланням на дані Міністерства юстиції України.

Деталі

Цей показник на 12% вищий порівняно з 2023 роком, хоча він на 28% менший, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Серед усіх угод понад 60% стосувалися земельних ділянок – 273 000 угод, що в 1,5 раза більше, ніж кількість операцій з купівлею-продажем квартир і будинків (178 000).

У 2024 році кількість угод з купівлі-продажу земель зросла на 18%, до 273 000 угод, але все ще на 11% менша, ніж у 2021 році, коли нотаріуси засвідчували 306 000 таких угод.

Попит на житлову нерухомість залишається стриманим, говорять експерти. Угод із купівлі-продажу квартир і будинків побільшало лише на 3%. Поточні показники перебувають на рівні 1,8 раза нижчому, ніж до війни.

Водночас кількість іпотечних угод збільшилася на 14%, що становить майже 13 000 об’єктів. За словами аналітиків, попит на іпотеку підвищився завдяки державній програмі «єОселя», на яку припало 70% (8500) іпотечних угод.

Контекст

Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні почав діяти з 1 липня 2021 року. До кінця 2023 року право на купівлю землі мали лише фізичні особи, громадяни України, з обмеженням до 100 гектарів на одну людину.

У 2023-му обіг земель зріс на 58%, досягнувши 172 900 га, порівняно з 2022 роком. Однак ринок залишався на 40% меншим порівняно з довоєнним рівнем. Вартість сільгоспземель за рік зросла на 8,3%.

З початку 2024 року право на купівлю земель отримали юридичні особи, а ліміт землі для однієї компанії збільшено до 10 000 га. За два роки земельної реформи в Україні продано близько 275 157 га сільгоспземель, що становить лише 1% від загальної площі сільськогосподарських земель.

Третій квартал 2024-го став рекордним за кількістю та площею угод на ринку сільгоспземель з початку великої війни. За три місяці капіталізація ринку зросла на 332 млрд грн ($3,9 млрд). У липні–вересні 2024 року укладено 28 400 угод щодо 62 700 га земель сільськогосподарського призначення. Це на 3% більше, ніж у попередньому кварталі, і на 29% більше за кількістю угод та на 39% за площею порівняно з аналогічним періодом минулого року.