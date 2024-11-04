Капитализация украинского рынка сельхозземель с начала года выросла на $3,9 млрд – KSE

Третий квартал 2024-го стал рекордным по количеству и площади сделок купли-продажи сельскохозяйственных земель с начала большой войны. С начала года капитализация рынка земель выросла на 332 млрд грн ($3,9 млрд). Об этом говорится в новом аналитическом обзоре рынка земель KSE Агроцентра и Программы USAID АГРО.

Ключевые факты

В июле–сентябре этого года было заключено 28 400 соглашений по 62 700 га земель сельхозназначения. Это на 3% больше результатов предыдущего квартала, а также на 29% больше по количеству сделок и на 39% – по площади земель в обращении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года на рынке сельхозземель существенно возросла активность юридических лиц. Если в первом квартале 2024 года юрлица приобрели 8500 га сельхозземель, а во втором квартале эта цифра увеличилась до 13 000 га, то в третьем она достигла уже 15 900 га.

Таким образом, динамика объемов приобретения юрлицами земли опережала темп роста рынка – 22% против 3% соответственно. Как следствие, увеличилась и доля юрлиц на рынке: с 14,5% в первом квартале до 21,3% – во втором и до 25,4% – в третьем квартале 2024 года.

Рекордным месяцем стал сентябрь 2024 года, в течение которого юрлица приобрели 6300 га сельхозземель, или 27,9% от всех заключенных в этот период сделок купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения.

В третьем квартале 2024 года существенно возросла и средневзвешенная стоимость гектара сельскохозяйственных земель – до 45 400 грн за 1 га для всех проданных земель и до 46 800 грн за 1 га для товарных земель. Это на 4% и 4,2% соответственно больше цен во втором квартале этого года.

Если сравнивать средневзвешенные цены сентября 2024-го к ценам декабря 2023 года (последний месяц перед открытием рынка земель для юрлиц), то за это время они выросли на 21,6% для всех земель и на 18,6% – для товарных участков, достигнув 45 200 грн за 1 га для всех проданных земель и 46 900 грн за 1 га для товарных земель.

В третьем квартале 2024 года темпы роста цен на землю впервые с начала полномасштабного вторжения превысили темпы девальвации гривны, говорится в исследовании.

Если средневзвешенная цена в декабре 2023 года составила $1001 за 1 га, в сентябре 2024 года она достигла $1095 за 1 га, то есть была на 9,4% больше в долларовом эквиваленте.

Следовательно, за девять месяцев 2024 года капитализация рынка сельхозземель увеличилась на 332 млрд грн, или на $3,9 млрд.

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«Хотя объемы рынка стабильно растут после его полной остановки на фоне полномасштабного вторжения, темпы восстановления замедляются, и сами объемы до сих пор ниже показателей до февраля 2022 года. Среднемесячные объемы рынка примерно на 37% ниже показателей до начала полномасштабного вторжения. При этом площадь сельскохозяйственных соглашений из-за оккупации РФ части украинской территории сократилась с февраля 2022 года ориентировочно на 22%», – отметил руководитель исследовательского проекта «Земля несокрушимости» Роман Нейтер.

Контекст

Рынок земель сельскохозяйственного назначения в Украине открылся с 1 июля 2021 года. До 31 декабря 2023-го покупать землю могли исключительно физлица – граждане Украины в размере не более 100 га на одного человека.

В 2023 году оборот земель вырос на 58% – до 172 900 га по сравнению с 2022-м, но объем рынка все еще почти на 40% был меньше, чем до большой войны. Стоимость сельхозземли по итогам прошлого года выросла на 8,3%.

С начала 2024-го право покупать землю получили и юридические лица, а разрешенный размер возрос до 10 000 га. За два года земельной реформы в Украине было продано около 275 157 га сельхозземли, что составляет 1% от всех сельхозземель, свидетельствуют данные Минагрополитики.