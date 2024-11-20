«Укрэнерго» введет более жесткие графики отключений электроэнергии 21 ноября

В четверг, 21 ноября, утром и вечером будет действовать одна очередь отключений электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго». В то же время днем – сразу две. Отключения связаны с повреждениями энергообъектов во время атаки РФ 17 ноября.

Ключевые факты

Согласно сообщению, с 7:00 до 11:00, а также с 19:00 до 22:00 в большинстве регионов будут действовать меры по ограничению потребления объемом одной очереди.

В то же время с 11:00 до 19:00 ожидаются две очереди отключений.

Для сравнения: в среду, 20 ноября, с 6:00 до 22:00 отключения применялись только для одной очереди. Одна очередь графиков отключений – это четыре часа ограничений в сутки.

Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Энергетики призывают не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.

Контекст

С октября 2022 года по сентябрь 2024-го объекты украинской энергетической инфраструктуры подверглись 1024 российским атакам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

С сентября 2022-го по сентябрь 2024-го Россия осуществила 25 массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему Украины, свидетельствуют данные, обнародованные на портале Energy Map украинского аналитического центра DiXi Group.

В ночь на 17 ноября 2024 года РФ нанесла массированный комбинированный удар по энергетическим объектам Украины.

Вражеские ракеты массированно атаковали энергосистему Украины: объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. «Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Где возможно спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий», – отметил он.

В результате ракетной атаки были повреждены несколько подстанций, от которых зависит внешнее питание украинских АЭС. Из-за обстрелов АЭС уменьшили производство электроэнергии, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.