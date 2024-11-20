«Укренерго» запровадить жорсткіші графіки відключень електроенергії 21 листопада

У четвер, 21 листопада, зранку та ввечері діятиме одна черга відключень електроенергії. Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго». Водночас удень – одразу дві. Відключення пов'язані із пошкодженнями енергооб'єктів під час атаки РФ 17 листопада.
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Ключові факти
- Згідно із повідомленням, з 7:00 до 11:00, а також з 19:00 до 22:00 у більшості регіонів діютимуть заходи обмеження споживання обсягом однієї черги.
- Водночас з 11:00 до 19:00 очікуються дві черги відключень.
- Для порівняння: у середу, 20 листопада, з 6:00 до 22:00 відключення застосувалися лише для однієї черги. Одна черга графіків відключень – це чотири години обмежень на добу.
- Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
- Енергетики закликають не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.
Контекст
Із жовтня 2022 року по вересень 2024-го об’єкти української енергетичної інфраструктури зазнали 1024 російських атак, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
З вересня 2022 року по вересень 2024-го Росія здійснила 25 масованих ракетно-дронових атак на енергосистему України, свідчать дані, оприлюднені на порталі Energy Map українського аналітичного центру DiXi Group.
У ніч на 17 листопада 2024 року РФ здійснила масований комбінований удар по енергетичних обʼєктах України.
Ворожі ракети масовано атакували енергосистему України: об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. «Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків», – зазначив він.
Унаслідок ракетної атаки зазнали пошкоджень кілька підстанцій, від яких залежить зовнішнє живлення українських АЕС. Через обстріли АЕС зменшили виробництво електроенергії, заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
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