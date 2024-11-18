Энергетики запитали критическую инфраструктуру части Одессы, тепло и воду обещают до конца суток

Энергетики возобновили электроснабжение для объектов критической инфраструктуры в южной части Одессы. Свет постепенно возвращается в город, сообщила 18 ноября пресс-служба ДТЭК.

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До конца суток в домах одесситов и жителей Одесского района появится вода и тепло, говорится в сообщении.

Аварийные ремонтные работы на магистральных энергетических объектах продолжаются, ситуация остается сложной, применяются экстренные отключения.

Контекст

В ночь на 17 ноября 2024 года РФ нанесла массированный комбинированный удар по энергетическим объектам Украины. После ударов по энергетике в части Одессы исчез свет, вместе с ним вода и отопление, остановился электротранспорт.

В результате атаки погибли двое сотрудников энергообъекта, работавших на одной из подстанций компании в Одесской области.

18 ноября армия РФ атаковала жилой район Одессы, использовав баллистическую ракету «Искандер-М». Однако ракету удалось уничтожить силами противовоздушной обороны.