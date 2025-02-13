«Укрметалургпром» прогнозує скорочення виробництва на «Каметсталі» та «Інтерпайпі» через введення США мита на сталь

Ключові факти

Обʼєднання наголошує, що сталь українського походження, яка постачалась як напряму, так і через переробку в ЄС, не може загрожувати сталеливарній промисловості США. Оскільки загальна вартість сталі, що надійшла до США з України у 2024 році (напряму чи через переробку в ЄС), становила $258 млн, або 0,81% від загального сталевого імпорту в США.

Виключення для української сталі, в т.ч. походженням з активів українських компаній в ЄС, з-під дії імпортного мита є вагомою підтримкою для України в умовах агресії РФ, адже дає змогу підтримувати роботу українських металоекспортерів та наповнювати бюджет України, сказано у заяві.

У разі, якщо імпортне мито на українську сталь буде повернене, тільки по Групі Метінвест скорочення експорту арматури до США з її болгарського активу означатиме зниження виробництва сталевої заготовки на «Каметсталі» на 120 000 т, виробництва залізної руди на 180 000 т, обсягів залізничних перевезень на 400 000 т, обсягів перевалки в портах на 200 000 т. Це в свою чергу призведе до втрати $58 млн валютних надходжень та зниження податкових відрахувань до Держбюджету на 1 млрд грн.

«Укрметалургпром» вважає, що мита також завдають суттєвого удару по американським споживачам сталевих труб, особливо в нафтогазовому секторі. Американські виробники труб не можуть самостійно задовольнити внутрішній попит, що вимагає імпорту, який на даний момент становить 30% від загального споживання труб у США.

Україна постачає до США безшовні OCTG (Oil Country Tubular Goods) та лінійні труби переважно для нафтогазової промисловості. Всі труби, які експортуються до США, на 100% виробляються в Україні та з української сировини. Ця продукція постачається безпосередньо американським клієнтам, приблизно 40% від всього експортного обсягу проходить додаткову обробку в США.

Виробництво цих труб в Україні здійснюється на трубному заводі «Інтерпайп Ніко Тьюб», що знаходиться в Нікополі. За попередніми оцінками, додаткове мито у розмірі 25% призведе до потенційного скорочення виробництва на підприємстві на 36%.

Обʼєднання закликає переконати США звільнити до 12 березня 2026 року від додаткового 25%-го імпортного мита сталеву продукцію, вироблену в Україні, а також вироблену в Європейському Союзі зі сталі, виплавленої та розлитої («melted and poured») в Україні.

Контекст

У 2024 році українські гірники та металурги забезпечили 6% ВВП та майже 16% загального обсягу українського експорту. За даними «Укрметалургпром», втративши половину потужностей внаслідок бойових дій, металургія України забезпечує 70 000 робочих місць безпосередньо на металургійних підприємствах та понад 280 000 у суміжних галузях.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження мита в 25% на імпорт сталі та алюмінію. Мита на метали, схвалені президентом 10 лютого, є наймасштабнішим заходом Трампа щодо боротьби з дефіцитом торговельного балансу США та використання міжнародної торгівлі як джерела доходу.

Для України обсяги зовнішньої торгівлі зі США не є дуже значними. У структурі експорту товарів питома вага США торік становила лише 2,1% із загальним обсягом в $869 млн, в структурі імпорту – 4,9%, або $3417 млн. Слабка представленість українських товарів на ринку США переважно обумовлена складним доступом до ринку, високою конкуренцією та дорогою логістикою. Детальніше про те, чи загрожує обмеження імпорту до США чавуну та трубам з України і хто може постраждати – читайте у розборі Forbes Ukraine.