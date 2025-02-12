Торговая война. Команда Трампа завершает подготовку новых пошлин на импорт

Торговые советники президента США Дональда Трампа 12 февраля завершили разработку планов по взаимным пошлинам, которые президент пообещал ввести для каждой страны, взимающей пошлины с американского импорта, что усилило опасения по поводу расширения глобальной торговой войны, пишет Reuters .

Ключевые факты

Чиновники Белого дома хранят молчание по поводу структуры и сроков ввода следующих пошлин, а один источник сообщил, что объявление может быть сделано позже на этой неделе.

10 февраля Трамп заявил, что в течение следующих двух дней объявит о введении пошлин в ответ для всех стран, вводящих пошлины на товары США, а также сообщил, что рассматривает возможность введения отдельных пошлин на автомобили, полупроводники и фармацевтические препараты.

Эксперты по торговле говорят, что структурирование взаимной пошлины, которого хочет Трамп, создает большие трудности для его команды, что может объяснять, почему последние пошлины не были объявлены во вторник.

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Уильям Райнш заявил, что чиновники Трампа могли бы выбрать более простую в реализации фиксированную ставку тарифа в размере 10% или 20% или более сложный подход, который потребовал бы отдельных тарифных сеток, сопоставляющих тарифы США со ставками каждой другой страны.

Один из источников, отслеживающий работу над тарифами, сообщил во вторник вечером, что детали все еще обрабатываются.

Ожидается, что взаимная пошлина, которую задумал Трамп, станет колоссальной инициативой, учитывая, что у каждого из 186 членов Всемирной таможенной организации разные ставки пошлин.

Контекст

Трамп ошеломил рынки своим решением ввести пошлины на весь импорт стали и алюминия с 12 марта. Эти планы вызвали осуждение со стороны Мексики, Канады и Европейского Союза, в то время как Япония и Австралия заявили, что добиваются освобождения от пошлин.

Эта новость заставила отрасли, зависящие от импорта стали и алюминия, принять меры, чтобы компенсировать ожидаемый скачок расходов.

На прошлой неделе Трамп ввел дополнительный 10-процентный тариф на китайские товары, который вступит в силу 4 февраля, а на этой неделе вступят в силу ответные меры Китая.

Он отложил введение 25-процентной пошлины на товары из Мексики и Канады на месяц, до 4 марта, чтобы провести переговоры относительно мер обеспечения безопасности границ США и прекращения поставок фентанила.