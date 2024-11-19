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«Укрнафта» покупает мажоритарную долю сети АЗС Shell

Анастасия Дэйна
Анастасия Дэйна
Forbes

1 хв читання

Государственная компания «Укрнафта» 19 ноября подписала сделку о приобретении 51% доли ООО «Альянс Холдинг», владеющей 118 АЗК под брендом Shell в Украине, сообщил руководитель компании Сергей Корецкий на своей странице в Facebook. О деталях сделки, в частности ее стоимости, читайте в статье «Shell выходит из Украины».

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Подробности

  • Оценку сделки и активов провел международный инвестиционно-банковский советник Rothschild & Co. За правовую сторону вопроса отвечает ведущая юридическая фирма Sayenko Kharenko. Аудитор – KPMG.
  • Две компании в ближайшие дни обратятся в Антимонопольный комитет за разрешением на концентрацию, которое является обязательным условием завершения сделки.
  • Shell занимает в Украине девятое место по реализации топлива по результатам девяти месяцев 2024 года и седьмое – по количеству АЗК.
  • Расширение сети автозаправочных станций и доли рынка соответствует стратегии развития «Укрнафты» до 2028 года.
  • «Укрнафта» проведет ребрендинг 118 заправочных станций в течение года.
  • 1550 работников АЗК и головного офиса Shell сохранят свои рабочие места, говорят в «Укрнафте».
  • 49% ООО «Альянс Холдинг» остается в собственности Фонда госимущества.

Контекст

Shell Netherlands работала в Украине с 2007 года. За 15 лет компания вложила в украинскую сеть АЗС $470 млн.

До того, как 49% сети перешли в собственность Фонда госимущества, они принадлежали компании российской «Независимой нефтегазовой компании» (ННК) россиянина Эдуарда Худайнатова.

2 апреля 2024 года Апелляционная палата ВАКС разрешила Минюсту национализировать 49% «Альянс Холдинга». Суд согласился с аргументом, что Shell размыла долю компании Худайнатова уже после попадания под санкции.

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