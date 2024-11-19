«Укрнафта» покупает мажоритарную долю сети АЗС Shell

Государственная компания «Укрнафта» 19 ноября подписала сделку о приобретении 51% доли ООО «Альянс Холдинг», владеющей 118 АЗК под брендом Shell в Украине, сообщил руководитель компании Сергей Корецкий на своей странице в Facebook. О деталях сделки, в частности ее стоимости, читайте в статье «Shell выходит из Украины».
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Подробности
- Оценку сделки и активов провел международный инвестиционно-банковский советник Rothschild & Co. За правовую сторону вопроса отвечает ведущая юридическая фирма Sayenko Kharenko. Аудитор – KPMG.
- Две компании в ближайшие дни обратятся в Антимонопольный комитет за разрешением на концентрацию, которое является обязательным условием завершения сделки.
- Shell занимает в Украине девятое место по реализации топлива по результатам девяти месяцев 2024 года и седьмое – по количеству АЗК.
- Расширение сети автозаправочных станций и доли рынка соответствует стратегии развития «Укрнафты» до 2028 года.
- «Укрнафта» проведет ребрендинг 118 заправочных станций в течение года.
- 1550 работников АЗК и головного офиса Shell сохранят свои рабочие места, говорят в «Укрнафте».
- 49% ООО «Альянс Холдинг» остается в собственности Фонда госимущества.
Контекст
Shell Netherlands работала в Украине с 2007 года. За 15 лет компания вложила в украинскую сеть АЗС $470 млн.
До того, как 49% сети перешли в собственность Фонда госимущества, они принадлежали компании российской «Независимой нефтегазовой компании» (ННК) россиянина Эдуарда Худайнатова.
2 апреля 2024 года Апелляционная палата ВАКС разрешила Минюсту национализировать 49% «Альянс Холдинга». Суд согласился с аргументом, что Shell размыла долю компании Худайнатова уже после попадания под санкции.
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