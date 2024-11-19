«Укрнафта» купує мажоритарну частку мережі АЗС Shell

Державна компанія «Укрнафта» 19 листопада підписала угоду про придбання 51% частки ТОВ «Альянс Холдинг», яка володіє 118 АЗК під брендом Shell в Україні , повідомив керівник компанії Сергій Корецький на своїй сторінці у Facebook. Про деталі угоди, зокрема її вартість, читайте у статті « Shell виходить з України ».

Деталі

Оцінку угоди та активів провів міжнародний інвестиційно-банківський радник Rothschild & Co. За правову сторону питання відповідає провідна юридична фірма Sayenko Kharenko. Аудитор – KPMG.

Дві компанії у найближчі дні звернуться до Антимонопольного комітету за дозволом на концентрацію, який є обовʼязковою передумовою завершення угоди.

Shell займає в Україні дев’яте місце за реалізацією пального за результатами 9 місяців 2024 року та сьоме – за кількістю АЗК.

Розширення мережі автозаправних станцій та частки ринку відповідає стратегії розвитку «Укрнафти» до 2028 року.

«Укрнафта» проведе ребрендинг 118 заправних станцій протягом року.

1550 працівників АЗК та головного офісу Shell збережуть свої робочі місця, кажуть в «Укрнафті».

49% ТОВ «Альянс Холдинг» залишається у власності Фонду держмайна.

Контекст

Shell Netherlands працювала в Україні з 2007-го. За 15 років компанія вклала в українську мережу АЗС $470 млн.

До того, як 49% мережі перейшли у власність Фонду держмайна, вони належали компанії російської «Незалежної нафтогазової компанії» (ННК) росіянина Едуарда Худайнатова.

2 квітня 2024-го Апеляційна палата ВАКС дозволила Мінʼюсту націоналізувати 49% «Альянс Холдинг». Суд погодився з аргументом, що Shell розмила частку компанії Худайнатова вже після того, як той потрапив під санкції.