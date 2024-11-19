«Укрнафта» купує мажоритарну частку мережі АЗС Shell

Державна компанія «Укрнафта» 19 листопада підписала угоду про придбання 51% частки ТОВ «Альянс Холдинг», яка володіє 118 АЗК під брендом Shell в Україні, повідомив керівник компанії Сергій Корецький на своїй сторінці у Facebook. Про деталі угоди, зокрема її вартість, читайте у статті «Shell виходить з України».
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Деталі
- Оцінку угоди та активів провів міжнародний інвестиційно-банківський радник Rothschild & Co. За правову сторону питання відповідає провідна юридична фірма Sayenko Kharenko. Аудитор – KPMG.
- Дві компанії у найближчі дні звернуться до Антимонопольного комітету за дозволом на концентрацію, який є обовʼязковою передумовою завершення угоди.
- Shell займає в Україні дев’яте місце за реалізацією пального за результатами 9 місяців 2024 року та сьоме – за кількістю АЗК.
- Розширення мережі автозаправних станцій та частки ринку відповідає стратегії розвитку «Укрнафти» до 2028 року.
- «Укрнафта» проведе ребрендинг 118 заправних станцій протягом року.
- 1550 працівників АЗК та головного офісу Shell збережуть свої робочі місця, кажуть в «Укрнафті».
- 49% ТОВ «Альянс Холдинг» залишається у власності Фонду держмайна.
Контекст
Shell Netherlands працювала в Україні з 2007-го. За 15 років компанія вклала в українську мережу АЗС $470 млн.
До того, як 49% мережі перейшли у власність Фонду держмайна, вони належали компанії російської «Незалежної нафтогазової компанії» (ННК) росіянина Едуарда Худайнатова.
2 квітня 2024-го Апеляційна палата ВАКС дозволила Мінʼюсту націоналізувати 49% «Альянс Холдинг». Суд погодився з аргументом, що Shell розмила частку компанії Худайнатова вже після того, як той потрапив під санкції.
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