АО «Укрнафта» и компания Shell Overseas Investments BV завершили соглашение о приобретении украинской госкомпанией доли в 51% у ООО «Альянс Холдинг», которому принадлежит 118 АЗК сети Shell . Об этом сообщила пресс-служба «Укрнафты» 4 августа.

Подробности

Остальные 49% предприятия принадлежат Фонду госимущества, то есть государство является конечным собственником 100% ООО «Альянс Холдинг» и будет получать прибыль через распределение дивидендов.

Всего вместе с заправками Shell под брендом UKRNAFTA в течение года заработают 663 автозаправочных комплекса, отметил и.о. директора «Укрнафты» Юрий Ткачук.

Ребрендинг заправок продолжается, часть новых автозаправочных комплексов уже работает под обновленным брендом.

Контекст

Shell Netherlands работала в Украине с 2007 года. Компания владела 51% ООО «Альянс Холдинг», управляющим заправками Shell. 49% принадлежали «Альянс Ойл Украина», по данным профильного издания enkorr.ua. «Альянс Ойл Украина» была дочерней структурой Независимой нефтегазовой компании (ННК) россиянина Эдуарда Худайнатова, по словам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна.

В октябре 2023 года Минюст подал в ВАКС иск о взыскании в доход государства активов подсанкционного российского бизнесмена Эдуарда Худайнатова.

После этого выяснилось, что Shell Netherlands за период 2022–2023 годов нарастила долю в украинской «дочке» до 97,4%. Однако Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины не признала это: 2 апреля 2024 года судьи разрешили Минюсту национализировать 49% «Альянс Холдинга».

В апреле 2024 года Фонд госимущества получил в управление 49% сети АЗС Shell.

В ноябре 2024-го стало известно, что Shell продает свою долю в украинской «дочке». Покупатель – государственная «Укрнафта».