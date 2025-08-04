АТ «Укрнафта» та компанія Shell Overseas Investments BV завершили угоду про придбання українською держкомпанією частки у 51% у ТОВ «Альянс Холдинг», якому належить 118 АЗК мережі Shell . Про це повідомила пресслужба «Укрнафти» 4 серпня.

Деталі

Інші 49% підприємства належать Фонду держмайна, тобто держава наразі є кінцевим власником 100% ТОВ «Альянс Холдинг» і отримуватиме прибуток через розподіл дивідендів.

Загалом, разом із заправками Shell, під брендом UKRNAFTA протягом року запрацюють 663 автозаправні комплекси, зазначив в.о. директора «Укрнафти» Юрій Ткачук.

Ребрендинг заправок вже триває, частина нових автозаправних комплексів вже працює під оновленим брендом.

Контекст

Shell Netherlands працювала в Україні з 2007-го. Компанія володіла 51% ТОВ «Альянс Холдинг», яке управляло заправками Shell. 49% належали «Альянс Ойл Україна», за даними профільного видання enkorr.ua. «Альянс Ойл Україна» була дочірньою структурою Незалежної нафтогазової компанії (ННК) росіянина Едуарда Худайнатова, за словами директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна.

У жовтні 2023 року Мінʼюст подав до ВАКС позов про стягнення в дохід держави активів підсанкційного російського бізнесмена Едуарда Худайнатова.

Після цього з’ясувалося, що Shell Netherlands за період 2022–2023 років наростила частку в українській «дочці» до 97,4%. Проте Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України не визнала це: 2 квітня 2024-го судді дозволили Мінʼюсту націоналізувати 49% «Альянс Холдингу».

У квітні 2024-го Фонд держмайна отримав в управління 49% мережі АЗС Shell.

У листопаді 2024-го стало відомо, що Shell продає свою частку в українській «дочці». Покупець – державна «Укрнафта».