АТ «Укрнафта» та компанія Shell Overseas Investments BV завершили угоду про придбання українською держкомпанією частки у 51% у ТОВ «Альянс Холдинг», якому належить 118 АЗК мережі Shell. Про це повідомила пресслужба «Укрнафти» 4 серпня.
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Деталі
- Інші 49% підприємства належать Фонду держмайна, тобто держава наразі є кінцевим власником 100% ТОВ «Альянс Холдинг» і отримуватиме прибуток через розподіл дивідендів.
- Загалом, разом із заправками Shell, під брендом UKRNAFTA протягом року запрацюють 663 автозаправні комплекси, зазначив в.о. директора «Укрнафти» Юрій Ткачук.
- Ребрендинг заправок вже триває, частина нових автозаправних комплексів вже працює під оновленим брендом.
Контекст
Shell Netherlands працювала в Україні з 2007-го. Компанія володіла 51% ТОВ «Альянс Холдинг», яке управляло заправками Shell. 49% належали «Альянс Ойл Україна», за даними профільного видання enkorr.ua. «Альянс Ойл Україна» була дочірньою структурою Незалежної нафтогазової компанії (ННК) росіянина Едуарда Худайнатова, за словами директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна.
У жовтні 2023 року Мінʼюст подав до ВАКС позов про стягнення в дохід держави активів підсанкційного російського бізнесмена Едуарда Худайнатова.
Після цього з’ясувалося, що Shell Netherlands за період 2022–2023 років наростила частку в українській «дочці» до 97,4%. Проте Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України не визнала це: 2 квітня 2024-го судді дозволили Мінʼюсту націоналізувати 49% «Альянс Холдингу».
У квітні 2024-го Фонд держмайна отримав в управління 49% мережі АЗС Shell.
У листопаді 2024-го стало відомо, що Shell продає свою частку в українській «дочці». Покупець – державна «Укрнафта».
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