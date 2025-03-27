Зеленский заявил, что пока не собирается ехать в США: условия договора о недрах «постоянно меняются»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует поездку в США, поскольку этот вопрос не стоит на повестке, а условия соглашения о полезных ископаемых все время меняются. Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи лидеров относительно поддержки Украины и безопасности в Европе 27 марта.

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«Пока в Вашингтон ехать не собираюсь, потому что такого вопроса нет в планах. Во-вторых, у нас много договоров о полезных ископаемых, и я хочу подходить к этому не теоретически, а практически, когда США предоставят окончательную версию очередного соглашения, поскольку условия все время меняются», – сказал президент.

По его словам, условия договора еще прорабатываются, ведь США стремятся заключить окончательное соглашение, требующее тщательного анализа обеими сторонами.

«Сначала мы согласовали рамочное соглашение с дальнейшим переходом к полному, но теперь США предлагают сразу подписать окончательный документ, требующий подробного рассмотрения», – объяснил президент. Он подчеркнул, что Украина не хочет, чтобы у США сложилось впечатление, якобы она выступает против соглашения, и добавил, что страна остается открытой к сотрудничеству, регулярно подтверждая это своими действиями.

Контекст

На прошлой неделе в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп поднял вопросы энергетики, сообщили госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Волц. По их словам, Трамп подчеркнул, что опыт США в энергетической отрасли может помочь Украине управлять своими объектами, а американское участие в их собственности станет «самой крепкой защитой» для энергетической инфраструктуры.

Зеленский позже уточнил, что речь шла исключительно о Запорожской АЭС, оккупированной Россией с марта 2022 года.

Трамп связывает экономическое партнерство с безопасностью Украины, отмечая ранее, что соглашение о недрах будет частично гарантировать защиту, ведь американские интересы в Украине могут сдерживать агрессию. «Это полезно для Украины: они получают гарантии безопасности благодаря нашему присутствию», – заявил он.

24 марта Трамп выразил надежду на скорое подписание соглашения о полезных ископаемых.