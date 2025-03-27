Зеленський заявив, що поки не збирається їхати до США: умови договору про надра «постійно змінюються»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не планує поїздку до США, оскільки це питання не стоїть на порядку денному, а умови угод про корисні копалин постійно змінюються. Про це він повідомив на пресконференції після зустрічі лідерів щодо підтримки України та безпеки в Європі 27 березня.
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Деталі
- «Поки що до Вашингтона їхати не збираюся, бо такого питання немає в планах. По-друге, у нас багато договорів про корисні копалини, і я хочу підходити до цього не теоретично, а практично: коли США нададуть остаточну версію чергової угоди, адже умови весь час змінюються», – сказав президент.
- За його словами, умови договору ще опрацьовуються, адже США прагнуть укласти остаточну угоду, що вимагає ретельного аналізу обома сторонами.
- «Спочатку ми погодили рамкову угоду з подальшим переходом до повної, але тепер США пропонують одразу підписати остаточний документ, що потребує детального розгляду», – пояснив президент. Він наголосив, що Україна не хоче створювати у США враження, ніби виступає проти угоди, і додав, що країна залишається відкритою до співпраці, регулярно підтверджуючи це своїми діями.
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