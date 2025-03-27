Зеленський заявив, що поки не збирається їхати до США: умови договору про надра «постійно змінюються»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не планує поїздку до США, оскільки це питання не стоїть на порядку денному, а умови угод про корисні копалин постійно змінюються. Про це він повідомив на пресконференції після зустрічі лідерів щодо підтримки України та безпеки в Європі 27 березня.