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Зеленський заявив, що поки не збирається їхати до США: умови договору про надра «постійно змінюються»

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не планує поїздку до США, оскільки це питання не стоїть на порядку денному, а умови угод про корисні копалин постійно змінюються. Про це він повідомив на пресконференції після зустрічі лідерів щодо підтримки України та безпеки в Європі 27 березня.

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Деталі 

  • «Поки що до Вашингтона їхати не збираюся, бо такого питання немає в планах. По-друге, у нас багато договорів про корисні копалини, і я хочу підходити до цього не теоретично, а практично: коли США нададуть остаточну версію чергової угоди, адже умови весь час змінюються», – сказав президент. 
  • За його словами, умови договору ще опрацьовуються, адже США прагнуть укласти остаточну угоду, що вимагає ретельного аналізу обома сторонами.
  • «Спочатку ми погодили рамкову угоду з подальшим переходом до повної, але тепер США пропонують одразу підписати остаточний документ, що потребує детального розгляду», – пояснив президент. Він наголосив, що Україна не хоче створювати у США враження, ніби виступає проти угоди, і додав, що країна залишається відкритою до співпраці, регулярно підтверджуючи це своїми діями.

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