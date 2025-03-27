«Оно не в нашу сторону». Народный депутат Железняк раскрыл детали проекта соглашения со США о недрах

Народный депутат Ярослав Железняк («Голос») сообщил, что получил текст проекта соглашения о недрах между Украиной и США. Он считает его невыгодным для Украины из-за значительных уступок американцам, но подчеркнул, что это не финальный проект документа.
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
Подробности
- Железняк сообщил, что текст проекта соглашения он получил 26 марта от чиновников. Сам проект датирован 23 марта, он содержит 58 страниц и 18 разделов. «Это прям большое и очень четкое соглашение. И оно не в нашу сторону», – подчеркнул он.
- По словам нардепа, соглашение предусматривает создание органа управления из пяти человек, где трое представителей США будут иметь право вето.
- Кроме того, соглашение бессрочно охватывает всю территорию Украины и предусматривает добычу всех существующих и новых ископаемых как государственными, так и частными компаниями.
- Что касается финансовых условий, Железняк отмечает, что вкладом США в реализацию соглашения считается помощь, предоставленная Украине с 2022 года. Все средства фонда будут сразу конвертироваться в валюту и выводиться за границу, а если Украина не получит предусмотренные выплаты, правительство будет вынуждено компенсировать их.
- Депутат обратил внимание на механизм распределения прибыли: американская сторона получает роялти первой, а затем Украина – с дополнительным отчислением 4%. Кроме того, любые изменения или прекращение соглашения возможны только по согласованию со США. Американские компании получают приоритетный доступ к новым инфраструктурным проектам и право вето на продажу ресурсов другим странам.
- Важным недостатком Железняк назвал отсутствие в документе гарантий безопасности для Украины.
Контекст
На прошлой неделе во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп затронул тему энергетики, о чем сообщили госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц. По их словам, Трамп подчеркнул, что американские знания в энергетической сфере могут помочь Украине управлять соответствующими объектами, а участие США в собственности станет «самой надежной защитой» для ее энергетической инфраструктуры.
После этого Зеленский уточнил, что разговор касался только Запорожской атомной электростанции, которая с марта 2022 находится под контролем российских оккупантов.
Трамп связывает экономическое сотрудничество с безопасностью Украины. Ранее он отмечал, что соглашение о недрах между США и Украиной будет частично служить гарантией безопасности, ведь присутствие американских интересов в Украине может сдерживать агрессию. «Это выгодно и для Украины. Они получают определенные гарантии безопасности, потому что мы будем там присутствовать», – подчеркнул он.
24 марта Трамп заявил, что ожидает скорого подписания соглашения о полезных ископаемых.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.