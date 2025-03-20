«Йшлося лише про ЗАЕС». Зеленський прокоментував пропозицію «власності США» над АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час його розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорювалося питання відновлення Запорізької АЕС. Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу 19 березня, коментуючи заяву Білого дому про пропозицію «власності США» на українські АЕС для їх безпеки.

Деталі

Йшлося не про всі атомні станції, а виключно про Запорізьку АЕС, яка зараз перебуває під тимчасовою окупацією та залишається в небезпеці через присутність там російських військових, наголосив Зеленський. «Вона не функціонує саме тому, що Росія незаконно її утримує», – зазначив він.

Зеленський розповів, що під час розмови з Трампом вони обговорювали, чи зможе Україна відновити роботу станції.

«Я зазначив, що для цього потрібна не лише сама станція, а й відповідна інфраструктура, водозабезпечення, технічний персонал та низка інших факторів. Щоб вона почала працювати й приносити гроші, знадобиться щонайменше 1,5–2 роки», – сказав президент.

Зеленський повідомив, що Трамп поцікавився, чи розглядає українська влада можливість залучення США до відновлення ЗАЕС.

«Я відповів, що так, якщо йдеться про модернізацію, інвестиції та подальший розвиток. Ми відкриті до обговорення. Але наголошую: мова йшла лише про одну станцію, яка зараз під окупацією Росії», – наголосив Зеленський.

Контекст

19 березня після розмови Зеленського і Трампа речниця Білого дому повідомила, що президент США вважає передачу українських атомних електростанцій під американське управління «найкращим захистом» для них.

Трамп пов’язує безпеку України з економічною співпрацею. Раніше він зазначав, що так звана угода про надра між США та Україною частково слугуватиме гарантією, адже присутність американських інтересів в Україні стримуватиме агресію. «Це хороша угода для України теж. Вони таким чином отримують деякі гарантії безпеки, тому що ми там будемо присутні», – заявляв він.