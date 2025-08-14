Кабінет Міністрів розширив можливості бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств, що працюють у зонах можливих або активних бойових дій. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 13 серпня, повідомила пресслужба Мінекономіки.

Деталі

Згідно зі змінами, бронюванню підлягають до 100% військовозобов’язаних працівників компаній, визнаних критично важливими та розташованих у районах, де тривають або можуть тривати бойові дії. Такі території визначаються Мінрозвитку.

Рішення про зміну ліміту бронювання ухвалюватиме державний орган, який визнав підприємство критично важливим, через портал «Дія» та на підставі звернення обласних військових адміністрацій.

Ці зміни дозволять підтримати бізнес у найскладніших умовах, забезпечити оборонні потреби та зберегти робочі місця, необхідні для життєзабезпечення регіонів, зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Процедура бронювання залишається незмінною: підприємство має бути внесене до переліку критично важливих, подавати заяви й повідомлення виключно через «Дію» та самостійно формувати списки працівників. В Мінекономіки нагадали, що чинна система є цифровою, прозорою та уніфікованою.

Контекст

З 1 грудня 2024 року уряд ввів нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації. Зміни оприлюднені в постанові Кабміну №1332 від 23 листопада. Усі бронювання тепер здійснюватимуться через «Дію». Причина зміни правил – аудит заброньованих підприємств, який понад місяць проводило Міністерство оборони.

Уряд 28 лютого змінив порядок бронювання військовозобов’язаних і порядок визначення критичності підприємств. До загальної кількості заброньованих працівників включатимуть тих, хто був мобілізований після 18 травня 2024 року.

Державні органи більше не зобов’язані проводити 72-годинну перевірку даних про працівника під час бронювання. Термін анулювання відстрочки для працівників підприємств скорочено до пʼяти днів. Для визначення критичності підприємства враховуватимуть середню зарплату за місяць.