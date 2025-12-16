Министерство развития общин и территорий работает над созданием отдельного Фонда восстановления, сообщила заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум в интервью Forbes Ukraine. В перспективе тот будет наполняться от отдельного налога.
Ключевые факты
- «Работаем над отдельным фондом восстановления», – отметила Шкрум. По ее словам, это вынужденный шаг, потому что «ни один международный банк в мире не был создан для восстановления страны во время войны». Большинство этих учреждений имеют длинные бюрократические процедуры и высокие требования государственных гарантий.
- А Украина нуждается в средствах прямо сейчас и вынуждена привлекать кредиты. «Гранты – это примерно 5–10%. И это проблема, потому что кредиты придется возвращать нашим детям. Это неправильно», – объяснила она.
- В перспективе Фонд восстановления может наполняться от отдельного налога, как это делали в Японии, отметила заместитель министра. Но до окончания войны отдельного налога точно не будет.
- Основная задача – наработать механизм фонда восстановления: создать базу, запустить институт, начать аккумулировать взносы международных партнеров, даже если на старте они будут небольшими. «Главное – чтобы фонд заработал», – добавила Шкрум.
Контекст
Общая стоимость восстановления и возрождения в Украине на февраль 2025 года составила $524 млрд, в течение следующего десятилетия, свидетельствуют результаты обновленной «Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление» (RDNA3) от правительства Украины и Всемирного банка.
Масштаб разрушений в Украине уже в разы больше, чем во многих других конфликтах. Например, в Газе разрушения оценивали в десять раз меньшие – $53 млрд, Босния после Югославской войны – примерно половина наших потерь, сообщила Шкрум. В Украине разрушено 13% всего жилого фонда. «Это как четыре полностью разрушенных города размером с Милан», – отметила она.
